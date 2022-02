MUSK CONTRO TUTTI - IL PATRON DI TESLA ATTACCA SU TWITTER LA SEC, LA CONSOB AMERICANA, CHE ACCUSA DI "DEVOLVERE RISORSE A INDAGINI SENZA FINE E INFONDATE" SU DI LUI E LA SUA AZIENDA - IL MILIARDARIO POI SE L'E' PRESA CON IL PREMIER CANADESE, PUBBLICANDO UNA FOTO DEL DITTARORE ADOLF HITLER ACCOMPAGNATA DALLA DIDASCALIA: "BASTA PARAGONARMI A TRUDEAU. IO HO UN BUDGET"...

Elon Musk non risparmia nessuno. Il patron di Tesla attacca la Sec per una condotta "oltre ogni limite" e fatta di "infondate indagini" sul miliardario visionario e il suo colosso delle auto elettriche. Poi se la prende anche con il premier canadese Justin Trudeau, paragonato "ironicamente" a Hitler per le misure messe in atto per combattere le proteste dei camionisti che hanno invaso le strade contro le restrizioni per il Covid.

In una lettera al giudice incaricato di sorvegliare l'accordo del 2018 fra la Consob americana, Tesla e Musk dopo il tweet del miliardario visionario sui "fondi" reperiti per un possibile delisting di Tesla, i legali del miliardario e di Tesla parlano di molestie e persecuzione da parte della Sec. La Consob americana è accusata di "devolvere risorse a indagini senza fine e infondate su Musk e Tesla", ma soprattutto la si accusa indirettamente di voler mettere a tacere il miliardario rinomato per essere un "esplicito critico del governo".

Un'accusa pesante che riaccende il dibattito sulla libertà di espressione e che arriva da un Musk che vanta milioni di follower per i quali è un modello e un idolo. L'inusuale lettera arriva mentre su Musk si scatena una nuova bufera 'Made in Canada'. Rispondendo a un tweet sul blocco deciso da Trudeau ai fondi per i manifestanti, Musk ha postato una foto di Hitler con scritto "Basta paragonarmi a Trudeau. Io ho un budget". L'Anti Defamation League critica il patron di Tesla per il tweet "inappropriato e offensivo". Il tweet di Musk è stato cancellato.

