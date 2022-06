A NAPOLI CINQUE VIGILI URBANI SONO STATI ACCERCHIATI E PICCHIATI DA DECINE DI MIGRANTI DURANTE CONTROLLI AI MERCATINI ABUSIVI - STAVANO VERIFICANDO LE AUTORIZZAZIONI DI UNA NIGERIANA CHE VENDEVA CIBO DA ASPORTO IN SCARSE CONDIZIONI IGIENICHE – LA DONNA HA INIZIATO A URLARE, A LANCIARE CUCCHIAIATE DI ZUPPA CONTRO I VIGILI E HA CHIESTO L’INTERVENTO DI ALCUNI SUOI CONNAZIONALI, ARRIVATI IN POCHI SECONDI A MALMENARE I MALCAPITATI A CALCI E PUGNI…

Anna Santini per www.corriere.it

VIGILI URBANI

Stavano controllando, sabato sera intorno alle 20.45, il banco da ambulante di una migrante, che in un angolo di piazza Garibaldi, nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Napoli, vendeva cibo da asporto. La donna, una nigeriana, sprovvista di qualsiasi autorizzazione, è andata in escandescenze quando i vigili urbani le hanno notificato un verbale e l’hanno informata che avrebbero sequestrato quegli alimenti, peraltro senza alcuna tracciabilità e tenuti in scarse condizioni igieniche.

Ha iniziato a urlare e lanciare cucchiaiate di zuppa contro i vigili, chiedendo l’intervento di alcuni suoi connazionali, E in pochi secondi, i cinque agenti della polizia municipale - che stavano effettuando una serie di controlli contro i mercatini abusivi, che si tengono specialmente il sabato sera - si sono visti accerchiare da alcune decine di migranti.

mafia nigeriana

L’aggressione

Senza avere neanche il tempo per organizzare un tentativo di difesa, i vigili sono stati aggrediti e picchiati dai nigeriani. Uno di loro è riuscito soltanto a chiedere via radio rinforzi alla centrale prima di essere colpito con calci e pugni. Solo quando sono arrivate sul posto altre pattuglie della Municipale, gli agenti sono riusciti a liberarsi. Perché le sirene della polizia locale hanno fatto fuggire gli immigrati, che si sono dispersi nei vicoli intorno alla stazione ferroviaria. La donna, E. J., di 30 anni, dha cercato di fuggire dopo la rissa ma è stata fermata e denunciata. I cinque agenti della polizia municipale hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale per medicare le ferite.

VIGILI URBANI

Il sindaco: «Non arretriamo»

«Il percorso di ripristino delle regole è faticoso, ma non intendiamo arretrare». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, esprimendo «massima solidarietà dell'Amministrazione e dell'intera città agli agenti di Polizia Municipale aggrediti la scorsa notte in piazza Garibaldi».

«Da diverse settimane - ricorda il sindaco - prosegue incessantemente il lavoro di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di illegalità: un'attività, svolta in alcune occasioni insieme alle altre forze dell'ordine, che sta producendo i primi risultati concreti. Il piano di azione del Comune sta funzionando e non saranno questi episodi a fermarlo: piazza Garibaldi e le zone vicine meritano decoro e dignità».