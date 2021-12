16 dic 2021 11:00

A NAPOLI GLI INSEGNANTI HANNO GIA’ TROVATO UNA SCAPPATOIA AL VACCINO OBBLIGATORIO: “HO PRENOTATO IN FARMACIA UN VACCINO CHE NON FARÒ. L'APPUNTAMENTO È PER IL 22 DICEMBRE, ULTIMO GIORNO DI SCUOLA PRIMA DELLE FESTE DI NATALE. OVVIAMENTE NON ANDRÒ. MA SARÒ COPERTO, SUL LAVORO, FINO ALL'ANNO NUOVO. LE NORME CONSENTONO DI CONTINUARE A INSEGNARE SE SI ESIBISCE UNA PRENOTAZIONE. LO STATO MI PRIVA DI UNA LIBERTÀ COSTITUZIONALE ED IO TROVO LE SCAPPATOIE CHE LA LEGGE MI CONSENTE…”