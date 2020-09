29 set 2020 11:25

NASO PER LA DROGA E ORECCHIO PER LA BUONA MUSICA – LA POLIZIA DI CREMONA ENTRA A CASA DI UN PUSHER A CACCIA DI STUPEFACENTI E, INVECE, TROVA UN VIOLINO NICOLÒ AMATI DEL 1675, RUBATO NEL 2005 IN GIAPPONE - IL 48ENNE, NEL TENTATIVO DI GIUSTIFICARE LA PRESENZA DELLO STRUMENTO, HA RACCONTATO DI AVERLO RICEVUTO DA SUA COGNATA, UNA SUDAMERICANA RESIDENTE A BOGOTÀ – MA LA POLIZIA HA SCOPERTO CHE…