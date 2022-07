È NATA, È NATA! (E ‘STI CAZZI?) – A 59 ANNI QUENTIN TARANTINO ALLARGA LA FAMIGLIA: LA MOGLIE DANIELLA PICK, 38 ANNI, HA DATO ALLA LUCE UNA BAMBINA. MASSIMA RISERVATEZZA SUL NOME DELLA PICCOLA DOPO LE DISCUSSIONI LEGATE AL NOME DEL PRIMO FIGLIO: IL BIMBO SI CHIAMA LEO, MOLTI HANNO PENSATO A UN RIFERIMENTO A DICAPRIO E PER MESI IL REGISTA HA NEGATO DI AVER DATO AL FIGLIO IL NOME DELL’ATTORE (MA CHE MALE C’ERA?)

Nicola Bambini per www.vanityfair.it

quentin tarantino daniella pick foto di bacco (11)

Desideravano allargare la famiglia, non ne avevano mai fatto un mistero. Volevano aggiungere un nuovo componente, dopo l’arrivo del piccolo Leo nel febbraio 2020. Un sogno che per Quentin Tarantino e Daniella Pick è diventato realtà: «Siamo felici di annunciare la nascita di una bambina», hanno dichiarato a People attraverso il loro portavoce. «Una sorellina per Leo, che è stata data alla luce il 2 luglio».

quentin tarantino 2

Per alcuni giorni, quindi, il regista americano e la cantante israeliana hanno scelto di tenere riservata la notizia. E per adesso preferiscono non rivelare il nome della secondogenita, forse ripensando alle discussioni legate a quello del primo figlio. «Sapevamo che le persone avrebbero dato per scontato che lo avevamo chiamato come Leonardo DiCaprio, per poco non abbiamo cambiato idea», ha spiegato Tarantino.

quentin tarantino e daniella pick 3

Che con DiCaprio ha lavorato sia in Django Unchained sia in C’era una volta a…Hollywood: «In realtà ha preso il nome del nonno di mia moglie. Ma anche perché, nei nostri cuori, è un piccolo leone». Ormai ha superato i 30 mesi, per la gioia di papà che lo osserva crescere passo passo: «Ha iniziato a parlare», ha raccontato mesi fa il regista, 59 anni. «Non sono necessariamente parole, ma si fa capire».

Felicissima pure la mamma, artista 38enne figlia del cantautore Tzvika Pick: il colpo di fulmine con Tarantino è datato 2009, quando lui si trovava in Israele per la promozione di Bastardi Senza Gloria. Otto anni più tardi, nel 2017, hanno annunciato il fidanzamento, e nel novembre 2018 sono convolati a nozze a Los Angeles, con una cerimonia blindata. Per la star di Hollywood, un radicale cambio di vita.

quentin tarantino e daniella pick 4

Sì, perché per anni - come lui stesso ha affermato - il suo tempo è stato monopolizzato dal lavoro. Poi però è arrivato l’amore con Daniella, il primogenito Leo e adesso pure una bambina: una famiglia alla quale Quentin è pronto a dedicare tutto se stesso.

