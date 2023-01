A NATALE PIÙ BUONI, A CAPODANNO PIÙ SCEMI – L’ULTIMO DELL’ANNO A MILANO UN PISCHELLO HA COSPARSO DI BENZINA E HA DATO ALLE FIAMME UN MANICHINO DI UN POLIZIOTTO – L’AUTORE DEL GESTO, CHE HA FILMATO TUTTO E PUBBLICATO IL FILMATO IN RETE, E' UN GIOVANE ITALO-ECUADORIANO – E SALVINI PARTE ALL'ATTACCO: “L'INCENDIARIO È SICURAMENTE UN CRETINO. SOLIDARIETÀ ALLE DONNE E AGLI UOMINI CHE...” - VIDEO

C. Giu. per il “Corriere della Sera”

Un ragazzo si avvicina a un manichino a grandezza naturale di cartapesta che raffigura un poliziotto in divisa. Sullo sfondo si vedono i giochi dei bambini e un campo da calcio all'interno di un giardino pubblico. Il ragazzo ha in mano una tanica di benzina, cosparge il manichino poi si allontana.

In sottofondo si sentono le voci di altri giovani e lo scoppio dei fuochi d'artificio in lontananza. Poi viene lanciato un petardo che innesca la benzina e in pochi secondi le fiamme avvolgono il fantoccio che poi «esplode». Si sente lo scoppio di alcuni petardi e alla fine del video il manichino scoppia in una palla di fuoco tra le urla degli amici. Il filmato pochi minuti dopo rimbalza sui social e diventa virale. Tanto che anche il vicepremier Matteo Salvini lo commenta: «L'incendiario è sicuramente un cretino, chi ride e applaude è pure peggio. Solidarietà alle donne e agli uomini che ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza dell'Italia e degli italiani».

Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane autore del gesto sia un italo-ecuadoriano residente a Milano. È stato lui a pubblicare per primo il video su Instagram. Non sono chiare le ragioni del gesto. La polizia ha escluso al momento legami con gruppi di area anarchica o connotazioni politiche.

Alla base del gesto, almeno a giudicare alcuni commenti di amici circolati in Rete, ci sarebbe la tradizione di bruciare fantocci di cartapesta riempiti di petardi e incendiati per rappresentare le «disgrazie dell'anno passato». In Ecuador, ma non solo, capita spesso che i manichini abbiano le sembianze di personaggio famosi o politici. Il soggetto scelto dal giovane però è un poliziotto con tanto di divisa e cappello.

In un altro spezzone di video si vede lo stesso manichino poco dopo la realizzazione all'interno di un appartamento. In una notte di Capodanno relativamente tranquilla a Milano, visti i timori della vigilia e le molte forze dell'ordine impegnate nei servizi preventivi di sicurezza, il caso fa discutere: «È vergognoso, agiremo legalmente. Vedere esplodere un manichino che indossa i nostri colori rievoca molto dolore, considerando che nostri colleghi sono saltati in aria davvero per alto senso del dovere e per gli ideali di legalità e giustizia», il commento di Fabio Conestà, del Movimento sindacale autonomo di polizia (Mosap).

