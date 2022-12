27 dic 2022 16:57

A NATALE SIAMO TUTTI PIÙ SOLI - UN 70ENNE TEDESCO È STATO TROVATO SENZA VITA NELLA SUA VILLETTA DI MANDURIA, IN PROVINCIA DI TARANTO - IL CADAVERE DELL'UOMO ERA IN AVANZATO STATO DI DECOMPOSIZIONE: SAREBBE MORTO PIÙ DI UN MESE FA - LE IPOTESI SULLA MORTE: SAREBBE STATO COLTO DA UN MALORE MENTRE STAVA PER ANDARE A DORMIRE, VISTO CHE INDOSSAVA UN PIGIAMA ED È STATO RITROVATO ACCANTO AL LETTO - A LANCIARE L'ALLARME SONO STATI I PARENTI CHE VIVONO IN GERMANIA, DOPO GIORNI CHE L'UOMO NON RISPONDEVA AL TELEFONO