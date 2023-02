16 feb 2023 08:44

NELL’ASSOLUZIONE DI BERLUSCONI NEL PROCESSO RUBY-TER HA PESATO COME UN MACIGNO L’ORDINANZA CON CUI A NOVEMBRE 2021 IL TRIBUNALE ACCOLSE L’ECCEZIONE DEL DIFENSORE DEL CAV, L’AVVOCATO FEDERICO CECCONI, SECONDO IL QUALE NEI RUBY 1 E 2 LE OLGETTINE DOVEVANO ESSERE INTERROGATE COME INDAGATE ASSISTITE DA UN AVVOCATO, NON COME TESTIMONI - QUESTO RENDE INUTILIZZABILI LE LORO DICHIARAZIONI NEL RUBY TER - NON POTENDO ESSERE CONSIDERATE SEMPLICI TESTIMONI IN QUEI PROCEDIMENTI, CADONO DUNQUE LA FALSA TESTIMONIANZA E LA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI…