28 feb 2023 16:53

NERI PER SCAZZO - L’INCREDIBILE STORIA DA UN PAESINO VICINO FROSINONE: UN UOMO DI ORIGINE AFRICANE COSTRINGEVA LA SUA EX MOGLIE (CONGOLESE) AD USARE DELLE CREME PER SBIANCARE IL SUO VISO CONSIDERATO “TROPPO NERO” – L’UOMO, NEI 10 ANNI DI RELAZIONE, AVREBBE MALTRATTATO LA DONNA DAVANTI AL LORO BAMBINO PICCOLO, PICCHIANDOLA E OBBLIGANDOLA A FARE SESSO ANCHE QUANDO LEI NON VOLEVA – LA DENUNCIA DELLA DONNA E IL PROCESSO IN CORSO…