SEUL, DA MOSCA ANTIAEREA A PYONGYANG IN CAMBIO DI TRUPPE

(ANSA) - La Russia ha fornito supporto economico e missili antiaerei alla Corea del Nord in cambio di truppe di Pyongyang a supporto della guerra di Mosca contro l'Ucraina. "È stato identificato che equipaggiamenti e missili antiaerei per rafforzare il vulnerabile sistema di difesa aerea di Pyongyang sono stati consegnati alla Corea del Nord", ha riferito Shin Won-sik, il principale Consigliere per la sicurezza di Seul, all'emittente tv Sbs.

'DA MOSCA UN MILIONE DI BARILI PETROLIO A PYONGYANG IN 8 MESI'

(ANSA) - La Russia ha fornito alla Corea del Nord più di un milione di barili di petrolio da marzo di quest'anno, secondo un'analisi delle immagini satellitari realizzata dal gruppo di ricerca britannico Open Source Centre e rilanciata dalla Bbc.

Il petrolio è una forma di pagamento per le armi e le truppe che Pyongyang ha inviato a Mosca per alimentare la sua guerra in Ucraina, hanno detto gli esperti e il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy. Le immagini satellitari, condivise in esclusiva con la Bbc, mostrano più di una decina di diverse petroliere nordcoreane che arrivano a un terminale petrolifero nell'estremo oriente russo per un totale di 43 volte negli ultimi otto mesi.

Ulteriori immagini, scattate alle navi in ;;mare, sembrano mostrare le petroliere che arrivano vuote e ripartono quasi piene. La Corea del Nord è l'unico Paese al mondo a cui non è consentito acquistare petrolio sul mercato libero. Il numero di barili di petrolio raffinato che può ricevere è limitato dalle Nazioni Unite a 500.000 all'anno, ben al di sotto della quantità di cui ha bisogno. Il primo trasferimento di petrolio documentato nel nuovo rapporto dell'Open Source Centre è avvenuto il 7 marzo 2024, sette mesi dopo che è emerso per la prima volta che Pyongyang stava inviando armi a Mosca.

"Per continuare a combattere in Ucraina, la Russia è diventata sempre più dipendente dalla Corea del Nord per truppe e armi in cambio di petrolio", ha commentato il ministro degli Esteri britannico David Lammy, aggiungendo che questo sta "avendo un impatto diretto sulla sicurezza nella penisola coreana, in Europa e nell'Indo-Pacifico". Le consegne di petrolio - sottolinea la Bbc - violano le sanzioni Onu sulla Corea del Nord, che la Russia, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha firmato.

NORD COREA: KIM, DA COLLOQUI CON USA CONFERME DI OSTILITÀ IMMUTABILE

(LaPresse/AP) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha affermato che i suoi passati negoziati con gli Stati Uniti non hanno fatto altro che confermare l'ostilità "immutabile" di Washington nei confronti del suo Paese e ha descritto il suo potenziamento nucleare come l'unico modo per contrastare le minacce esterne.

Lo riportano i media statali. "Abbiamo già fatto il possibile con gli Stati Uniti nei negoziati, e ciò che abbiamo finito per confermare non è stata la volontà di coesistenza di una superpotenza, ma una posizione radicale basata sulla forza e su una politica invasiva e ostile immutabile" nei confronti della Corea del Nord, ha affermato Kim a una mostra militare in cui il Paese che guida ha esposto alcune delle sue armi più potenti, tra cui missili balistici intercontinentali progettati per colpire la terraferma degli Stati Uniti, nonché sistemi di artiglieria e droni, stando a quanto ha documentato anche con foto KCNA

