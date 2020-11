NIENTE STOP AL “BLACK FRIDAY” DI AMAZON DEL 27 NOVEMBRE, NONOSTANTE LE PROTESTE DEI COMMERCIANTI - PER IL GOVERNO NON CI SONO LE CONDIZIONI (MA IN FRANCIA L’HANNO SPOSTATO!) - CONFCOMMERCIO, PER AIUTARE LE VENDITE FISICHE A COMPETERE CON QUELLE ONLINE, SPINGE SULLA WEB TAX, CHE E’ ANCORA FERMA AI BOX: “SERVE SUBITO RIEQUILIBRIO FISCALE CON AMAZON”