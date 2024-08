NETANYAHU CI HA PRESO GUSTO: È STATO UCCISO IN UN RAID UN ALTRO COMANDANTE DI HAMAS – SHEIKH HAITHAM BALIDI, CAPO LOCALE DELL’ALA MILITARE DEL GRUPPO, È STATO COLPITO A TULKAREM, IN CISGIORDANIA – IN IRAN IL REGIME STA ARRESTANDO DECINE DI POSSIBILI TALPE E COMPLICI DELLO STATO EBRAICO NELL’OMICIDIO DI ISMAIL HANIYEH…

WAFA, 'DRONE ISRAELE COLPISCE VEICOLO IN CISGIORDANIA, 5 MORTI'

Il veicolo di Sheikh Haitham Balidi in Cisgiordania

(ANSA) - Un drone militare israeliano ha preso di mira un veicolo palestinese alle porte di Tulkarem, in Cisgiordania, uccidendo almeno cinque persone, secondo quanto affermano fonti ospedaliere palestinesi citate dall'agenzia palestinese Wafa. Non è chiaro chi sia rimasto vittima di quello che appare un omicidio mirato.

I cinque cadaveri fatti pervenire al Thabet Hispitale di Tulkarem, riferisce Wafa, erano carbonizzati e irriconoscibili, ad eccezione di quello di un 25enne, identificato come Yaytham Nuriddin Bleidi, residente nel locale campo profughi. Dopo il blitz, scrive Wafa, le forze israeliane hanno recintato la zona dell'attentato, avvenuto sulla strada fra Zeita e Attil, a nord-est di Tulkarem.

benjamin netanyahu discorso congresso usa

IDF, 'UCCISO IN UN RAID IL COMANDANTE DI HAMAS A TULKAREM'

(ANSA) - L'Idf, l'esercito israeliano, afferma di aver ucciso stamani in un attacco aereo il comandante militare di Hamas di Tulkarem, in Cisgiordania, in un omicidio mirato che ha colpito un veicolo uccidendo altre quattro persone.

Lo riportano i media israeliani. La vittima principale viene identificata in Sheikh Haitham Balidi, comandante di Tulkarem delle Brigate Izzadin al-Qassam, l'ala militare di Hamas. L'agenzia palestinese Wafa ha dato notizia di un veicolo colpito dall'aria civino a Tulkarem con cinque morti, senza tuttavia svelarne l'identità.

NYT, 'IN IRAN DECINE ARRESTI DI SOSPETTI OMICIDIO HANIYEH'

ismail haniyeh a teheran

(ANSA) - Decine di arresti, almeno oltre 20, sono stati compiuti in Iran alla ricerca di possibili complici e talpe nell'omicidio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in una residenza protetta nel cuore di Teheran: lo scrive il New York Times - ripreso anche dai media israeliani - che cita fonti iraniane informate dei fatti e vicine all'inchiesta in corso. Fra le persone arrestate, scrive il Nyt, vi sarebbero funzionari dell'intelligence di Teheran, militari alti in grado e membri del personale del residence dove è avvenuta l'esplosione gestito dai Guardiani della Rivoluzione.

i coloni in cisgiordania il palazzo dove e stato ucciso ismail haniyeh a teheran la deputata francese sophia chikirou omaggia ismail haniyeh su instagram 4 detenuti palestinesi accolti con le bandiere di hamas in cisgiordania 3 bombardamenti di israele su cisgiordania 1 bombardamenti di israele su cisgiordania 2 palestinese usato come scudo umano in cisgiordania