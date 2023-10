NETANYAHU NON SI TIENE: GLI AMERICANI SONO TERRORIZZATI DA UNA POSSIBILE ESCALATION – LA CASA BIANCA CONTINUA A SCONSIGLIARE A ISRAELE DI PROCEDERE CON UN’OFFENSIVA TOTALE DI TERRA. EVIDENTEMENTE, PERÒ, LA MORAL SUASION NON FUNZIONA: IL BLITZ DELLA SCORSA NOTTE ERA LA PROVA GENERALE DELLA “FASE DUE” DELLA GUERRA – BIDEN È IN UN CUL DE SAC: DEVE IL POMPIERE PER EVITARE UNA CARNEFICINA, MA NON PUÒ ABBANDONARE L’UNICO ALLEATO (E UNICA DEMOCRAZIA) DEL MEDIO ORIENTE. IL TIMORE È UN INGRESSO DELL’IRAN NEL CONFLITTO: A QUEL PUNTO, SAREBBE GUERRA MONDIALE

ISRAELE HA INFORMATO USA SU OBIETTIVI BLITZ IN CORSO A GAZA +

(ANSA) - Il ministro israeliano della difesa Yoav Gallant ha informato il suo omologo statunitense Lloyd Austin sugli obiettivi del massiccio blitz dell'esercito dentro la Striscia. Lo ha sostenuto il sito Ynet secondo cui dopo aver avuto una informati generale sull'operazione Austin ha chiesto a Gallant di "evitare di colpire persone non coinvolte e di non causare danni agli innocenti". Austin ha anche chiesto che Israele acconsenta all'aumento degli aiuti umanitari dal valico di Rafah per la popolazione di Gaza. Gallant - secondo Ynet - ha accettato "in linea di principio" entrambe le richieste avanzate da Austin.

E ADESSO BIDEN TEME L'ESCALATION "MEGLIO RAID MIRATI CHE L'OFFENSIVA DI TERRA"

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “La Stampa”

La Casa Bianca ha per ora scelto il «no comment» sull'attacco di terra lanciato da Israele a Gaza, «tocca agli israeliani farlo». In una conference call con alcuni giornalisti il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale John Kirby ha detto che non ha nulla da dire in merito all'offensiva che gli israeliani hanno precisato in serata «non essere l'invasione di terra». […] Non si sa se la Casa Bianca era stata avvertito in anticipo dell'accelerazione sul campo e dell'ingresso degli israeliani nella Striscia.

La notizia del'incremento delle ostilità è arrivata poco dopo che il Washington Post ha scritto – citando fonti dell'Amministrazione Usa – che Biden «sta esortando Israele a riconsiderare i suoi piani per una grande offensiva di terra nella Striscia di Gaza e a optare invece per un'operazione più chirurgica utilizzando aerei e forze speciali che effettuino raid precisi e mirati su obiettivi e infrastrutture di alto valore di Hamas».

Gli americani, infatti, sono «molto preoccupati per le potenziali ripercussioni di un'invasione di terra su ampia scala» e «dubitano che possa raggiungere l'obiettivo dichiarato di Israele di eliminare Hamas».

A inquietare gli Usa sono in particolar modo i tempi dell'offensiva poiché si teme che questa possa far fallire i «negoziati per la liberazione di quasi 200 ostaggi, soprattutto perché i diplomatici pensano di aver fatto progressi "significativi" negli ultimi giorni per liberarne un certo numero, tra cui potenzialmente alcuni americani».

La Casa Bianca aveva anche aperto la strada a una «tregua umanitaria». L'idea è quella di vincolarla all'uscita degli ostaggi da Gaza, ha specificato Kirby, ma è comunque la prima volta che l'idea di fermare i raid israeliani veniva espressamente evocata dopo che lunedì il segretario di Stato Antony Blinken ne aveva parlato alle Nazioni Unite a New York.

La posizione Usa sin dal 7 ottobre – giorno degli attentati terroristici di Hamas in Israele – si è andata delineando attorno alla priorità della difesa dei civili anche se Biden e il suo staff hanno sempre sostenuto il diritto di Israele a difendersi e hanno equiparato Hamas all'Isis per la brutalità degli attacchi.

[…] Biden ha chiesto espressamente a Netanyahu di vincolare l'operazione di guerra alla salvaguardia dei civili. Inoltre, un accordo fra Egitto, Israele e Qatar mediato dal presidente Usa ha consentito l'apertura del valico di Rafah ai camion con gli aiuti umanitari.

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele «quali sono i suoi obiettivi, qual è la sua strategia e come tutto questo può finire», ha detto ieri Kirby sottolineando che queste sono «le domande toste» e dirette che Biden ha posto a Netanyahu dieci giorni fa nel bilaterale di Tel Aviv.

Un'altra fonte di preoccupazione per gli Usa è l'escalation regionale. Giovedì sera l'aviazione Usa ha colpito installazioni militari legate ai miliziani filo-iraniani in Siria. Nei giorni scorsi droni avevano attaccato le basi americane. […]

[…] Anche i sauditi hanno avvertito la Casa Bianca che un'invasione israeliana a Gaza sarebbe «catastrofica per il Medio Oriente». Il messaggio è stato recapitato da Mohammed bin Salman a una delegazione di dieci senatori che nel fine settimana hanno incontrato il sovrano de facto del regno saudita.

Washington ha inviato nella regione due portaerei e altre unità militari come la 26esima dei Marines per le operazioni speciali. In Medio Oriente (ma non entreranno in Israele ha specificato il Pentagono) arriveranno anche 900 soldati attualmente di stanza in Nord America. Sono misure per la deterrenza contro l'Iran e i suoi "proxy", e servono per proteggere le basi e le installazioni americane fra Siria, Iraq e in altri teatri mediorientali. —

