NICOLA ZINGARETTI

(ANSA) - I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto. Lo annuncia Nicola Zingaretti su facebook.

IL SEGRETARIO DEM ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL PARTITO CON I GIOVANI NELLA ZONA DEI NAVIGLI

Da www.repubblica.it - 27 Febbraio, 2020

nicola zingaretti all'aperitivo dei giovani pd a milano

Nicola Zingaretti sfida il panico che si è diffuso a causa del coronavirus e questa sera aderisce all'iniziativa #Milanononsiferma promossa dal Partito Democratico Metropolitano milanese. Alle 19 il segretario dem parteciperà ad un aperitivo con i giovani presso il Pinch Ripa di Porta Ticinese 63 e alle 20.30 sarà a Bollate per una cena in pizzeria.

"Bisogna isolare i focolai ma non bisogna distruggere la vita o diffondere il panico. Quindi bisogna dare dei segnali di ripresa e rilancio, la cosa più importante è riaccendere l'economia del Paese con misure straordinarie, ma la prima è ricreare fiducia, speranza e collaborazione, ricostruendo le condizioni per riaccendere il motore dell'economia". Così Nicola Zingaretti, a Milano per un aperitivo con i giovani Dem sui Navigli, dove i locali hanno riaperto di sera dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus. "Mi sembrava giusto, un bel gesto, raccogliere l'invito del sindaco Sala e del Pd di Milano. Un segnale molto chiaro di vicinanza e sostegno innanzitutto al Nord e a Milano che sta vivendo una fase molto difficile. Bisogna sconfiggere il virus seguendo la scienza", ha aggiunto Zingaretti.

nicola zingaretti a milano

"A me non risulta che in questo momento ci sia una crisi di governo in Italia. C'è un governo e nessuno ha annunciato una crisi. Credo che sia positivo l'atteggiamento della Lega, di voler contribuire con delle idee al rischio di una situazione economica difficile. Mi fa piacere che contribuiscano con delle idee, far cadere il governo non mi sembra una buona idea, anzi". E' quanto dichiarato arrivando sui Navigli.

"Non bisogna fare i furbi in questo momento, gli italiani hanno bisogno di una classe dirigente seria che non usa il problema del coronavirus per furbizie o sgambetti. Non fare i furbi vuol dire collaborare davvero, dare sulla parte medica il primato alla scienza e trovare in fretta provvedimenti per riaccendere l'economia. Tutto il mondo guarda all'Italia e la prima cosa a cui guarda è se c'è una classe dirigente seria. "Negli ultimi 10-15 giorni il Pd sale in tutti i sondaggi, stiamo a 6 punti dalla Lega. In Italia sta accadendo che il Pd è l'unica grande forza di questa alleanza che sta crescendo nel consenso dei cittadini e la Lega cala. Ciò sta avvenendo perché la Lega di Salvini non ha soluzioni ai problemi degli italiani ma cavalca le paure, e questo sta stancando"