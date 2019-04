NO, NON SARA' ''GENDER FLUID'': TUTTE LE LEGGENDE METROPOLITANE SUL PROSSIMO ROYAL BABY USCITE NEGLI ULTIMI MESI (CHE CONTINUANO A CIRCOLARE SUI TABLOID BRITANNICI) – HARRY E MEGHAN NON CRESCERANNO IL PICCOLO CON UN APPROCCIO “GENDER FLUID”, NON AVRA' UN TITOLO REALE, NON CI SONO DUE GEMELLI IN ARRIVO. E SUL SESSO…

DAGONEWS

Da quando Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato a ottobre che stavano aspettando il loro primo figlio, le voci sul Baby Sussex si sono sprecate.

La duchessa lancia dei suggerimenti sul sesso del piccolo attraverso la scelta dei vestiti? I futuri genitori cresceranno il piccolo con un approccio gender fluid? E aspettate... Meghan potrebbe avere due gemelli? Con la cicogna dietro l'angolo, è il momento di sfatare questi falsi miti.

Mito: Meghan e Harry cresceranno il piccolo con un approccio "gender fluid"

Kensington Palace ha rilasciato una rara dichiarazione negando le voci secondo le quali la coppia reale ha in programma di evitare gli stereotipi di genere nella crescita del loro figlio.

«Meghan ha parlato con alcuni dei suoi amici della nascita e di come lei e Harry hanno intenzione di crescere il loro bambino – si leggeva sui giornali – Ha detto che hanno in programma di crescere il loro bambino con un approccio gender fluid e che non imporrà alcuno stereotipo». Tuttavia, un portavoce del palazzo ha detto a Hello!: «Questa storia è totalmente falsa».

Mito: la coppia ha lasciato indizi che svelerebbero il sesso del piccolo

I futuri genitori non stanno nascondendo alcun segreto: semplicemente hanno scelto di non sapere il sesso del bimbo fino alla nascita!

Durante una visita a gennaio a Birkenhead, la duchessa del Sussex ha risposto a una giovane fan che le ha chiesto se avrebbe partorito un maschio o una femmina. Kitty Dudley, 9 anni, ha dichiarato: «Meghan è venuto da me e mi ha chiesto quanti anni avevo e dove andavo a scuola.

Potevo vedere la sua pancia e le ho chiesto se era un maschio o una femmina. Lei ha risposto: “Non sappiamo se è un maschio o una femmina, vogliamo una sorpresa”».

Mito: Meghan aspetta dei gemelli

Le agenzie di scommesse sono state prese d’assalto per un lungo periodo: tutti volevano puntare sul fatto che Meghan aspettasse due gemelli. Ma ci sono una serie di indizi che portano a pensare che si tratti di un solo Royal baby.

A partire dalla dichiarazione di Kensington Palace che ha sempre usato il singolare in riferimento all’arrivo del primo figlio della coppia: «Le loro altezze reali Il Duca e la Duchessa del Sussex sono molto liete di annunciare che la Duchessa del Sussex aspetta un bambino che nascerà nella primavera del 2019».

E durante tutta la gravidanza, Meghan e Harry hanno parlato del loro futuro fagotto in diverse occasioni, senza mai accennare all’ipotesi che ci siano più bambini. «C'è un bambino pesante là dentro!» ha detto Harry agli Endeavour Fund Awards di febbraio.

Mito: Kate Middleton e il principe William saranno il padrino e la madrina

Nonostante William e Harry siano fratelli, il futuro re e sua moglie probabilmente non saranno selezionati come padrini per Baby Sussex. Nella tradizione reale, gli zii e le zie hanno già un ruolo nella vita del bambino, quindi i padrini sono di solito amici dei genitori o parenti non diretti, quindi niente rancore! Harry, infatti, non è padrino né di George, né di Charlotte né di Louis.

Le scelte per i padrini e le madrine potrebbero cadere sulle amiche di Meghan, Jessica Mulroney e Serena Williams, mentre Harry potrebbe scegliere tra Charlie Van Straubenzee e Tom Inskip. Tra l’altro proprio Tom è finito nella bufera per un presunto allontanamento dal principe. Secondo i tabloid lui non sarebbe stato d’accordo con il matrimonio reale e Harry avrebbe allontanato il suo amico.

Mito: il bambino sarà un principe o una principessa

Nonostante sia settimo nella linea di successione al trono britannico, Baby Sussex probabilmente non sarà un principe o una principessa - e potrebbe anche non avere alcun titolo reale.

I futuri genitori reali sono stati nominati Duca e Duchessa del Sussex nel giorno del loro matrimonio, ed è tradizione che il figlio maggiore erediti il titolo di suo padre. Se il loro bambino sarà un maschio, prima di ereditare il ducato potrebbe essergli riconosciuto il titolo di “Earl of Dumbarton”, titolo secondario del Sussex. Ogni figlio successivo avrà il titolo di Lord Windsor e di Lady Windsor per le bambine.

La Regina potrebbe fare un'eccezione e concedere ai figli il titolo di principe o principessa, oppure Meghan e Harry potrebbero rinunciare a ogni titolo per i loro figli.

Mito: il bambino verrà cresciuto a Kensington Palace

Il primo figlio di Meghan e Harry sarà un ragazzo di campagna! La coppia ha vissuto nel Nottingham Cottage a Kensington Palace sin dal loro fidanzamento, ma la casa con due camere da letto non è mai stata destinata a essere una residenza dove crescere i figli.

Nelle prossime settimane si sposteranno al Frogmore Cottage prima di dare il benvenuto al loro primo figlio.

