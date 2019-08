24 ago 2019 09:30

NO WANDA, NO PARTY – AL COMPLEANNO DI LAUTARO GLI OCCHI SONO PUNTATI SULLA BOMBASTICA LADY ICARDI IN TOTAL BLACK: KARAOKE, SHOTTINI CON LE ALTRE SIGNORE DELL’INTER E BALLI SEXY CAPACI DI RUBARE LA SCENA AL FESTEGGIATO – ICARDI CANTA “'O SURDATO 'NNAMMURATO”. INDIZIO DI MERCATO? MA WANDA RIBADISCE LA VOLONTA' DI NON LASCIARE MILANO (VIDEO E FOTO BOLLENTI)