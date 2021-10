NON BASTAVA IL PONTE DI FERRO IN FIAMME, A GRANDE RICHIESTA TORNANO ANCHE I BUS FLAMBE' - E' ANDATO A FUOCO IL DEPOSITO ATAC SULLA PRENESTINA: NEL ROGO SONO ANDATI DISTRUTTI 30 AUTOBUS, LA MAGGIOR PARTE DEI QUALI A METANO - L'INCENDIO E' SCOPPIATO PER CAUSE ANCORA DA ACCERTARE INTORNO ALLE 4.30 DEL MATTINO, NON CI SONO PERSONE COINVOLTE... - VIDEO

Da Huffingtonpost.it

Incendio deposito Atac

Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito dell’Atac, l’azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina a Roma. Nel rogo sarebbero andati distrutti 30 autobus, la maggior parte dei quali a metano. Non ci sono persone coinvolte. Il rogo è scoppiato per cause ancora da accertare attorno alle 4.30 ed è stato messo sotto controllo dai vigili del fuoco.

Incendio deposito Atac 2

Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire le cause. Sul posto, in ausilio ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Tor Sapienza e della compagnia Montesacro. Le cause in corso di accertamento. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci.

Incendio deposito Atac 4 Incendio deposito Atac 6 Incendio deposito Atac 3