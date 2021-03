NON CE N’È COVIDDI (FLORIDA EDITION) – MIGLIAIA DI STUDENTI HANNO PRESO D’ASSALTO LE SPIAGGE DURANTE LO “SPRING BREAK” FOTTENDOSENE DELLA PANDEMIA - I RESIDENTI ASSISTONO TERRORIZZATI A SCENE DI FINTA NORMALITÀ CON RAGAZZI AMMUCCHIATI SUL BAGNASCIUGA CHE SBEVAZZANO E SI ABBRACCIANO FACENDO INCAZZARE IL SINDACO DI MIAMI - VIDEO

DAGONEWS

spring break in florida 4

Migliaia di ragazzi stanno affollando le spiagge della Florida, fottendosene della pandemia e facendo incazzare il sindaco Dan Gelber che è preoccupato per l’orda di adolescenti che non rispettano alcuna regola anti-contagio.

«Gli spring breakers hanno dimenticato che siamo in pandemia - ha detto il sindaco di Miami, esprimendo la sua preoccupazione per «le troppe persone che vengono con il desiderio di scatenarsi. Sono qui con la mentalità del “va tutto bene”».

spring break in florida 3

I giovani si sono riversati nella città di 90.000 persone per festeggiare sulla sabbia nello stato che ha poche restrizioni anti-covid. E, mentre gran parte del Paese ha ancora qualche sorta di regola per il contenimento del contagio, la Florida si è trasformata nel paradiso degli universitari che del virus se ne fottono.

spring break in florida 10

Altre località balneari della Florida sono state prese d’assalto. A Fort Lauderdale, dove è stato ambientato il film “Spring Break”, la polizia sta pattugliando la spiaggia, ma le grandi folle di spensierati festaioli sembrano non preoccuparsi del virus.

A livello nazionale gli Stati Uniti hanno registrato 29.547.242 casi di Covid e 536.887 decessi. Martedì ci sono stati 52.930 nuovi casi e 1.278 nuovi decessi.

