NON FARE L'INDIANO - SI METTE MALE PER GAUTAM ADANI, SECONDO UOMO PIU' RICCO DELL'INDIA: È ACCUSATO DI AVER VENDUTO CARBONE SCADENTE SPACCIANDOLO PER COMBUSTIBILE DI ALTA QUALITÀ, PIÙ "PULITO" E PIÙ COSTOSO, A UNA SOCIETÀ ELETTRICA PUBBLICA - GIUSTO POCHE SETTIMANE FA, IL TYCOON (PASSATO DA "RE DEL PETROLIO" A "PIONIERE DELLE RINNOVABILI") E' STATO "SCARICATO" DAL PREMIER MODI, CHE DOPO AVERLO AIUTATO NELLA SUA ASCESA IMPRENDITORIALE, LO HA ACCUSATO DI...

gautam adani 1

Estratto dell'articolo di Alessandra Muglia per il "Corriere della Sera"

Gautam Adani è di nuovo nella bufera. […] avrebbe venduto carbone scadente spacciandolo per combustibile di alta qualità, più «pulito» e molto più costoso, a una società elettrica pubblica. Lo rivela un’inchiesta del Financial Times, basata sui documenti ottenuti dall’Occrp, un consorzio di media e giornalisti indipendenti che indagano su casi di corruzione e crimine organizzato.

Il tycoon era già stato citato due settimane fa, nel bel mezzo della maratona elettorale, dal premier Narendra Modi, […] Adani, insieme all’altro uomo più ricco del Subcontinente, Mukesh Ambani, stava inviando, aveva insinuato Modi in un comizio, «vagoni di denaro» all’Indian National Congress di Rahul Gandhi, per comprarsi il suo silenzio. Parole sorprendenti, quelle del premier, nei confronti di un imprenditore da sempre considerato a lui molto vicino, la cui ascesa sarebbe stata favorita dalle politiche «amichevoli» del governo di New Delhi.

Gautam Adani narendra modi

Un’ascesa che lo aveva portato per un periodo del 2022 a diventare l’uomo più ricco del mondo. Poi la caduta, un anno fa, quando il valore del suo impero è crollato di oltre 150 miliardi di dollari dopo le accuse di «manipolazione» delle azioni e di «frode contabile durata diversi decenni», presentate da una società di investimento americana. Il gruppo Adani si è poi rialzato, recuperando la maggior parte delle perdite e investendo ingenti somme in progetti di transizione energetica: in mezzo al deserto, al confine con il Pakistan, Adani sta costruendo il più grande parco di energie rinnovabili del mondo, esteso quasi quanto New York.

gautam adani 3

[…] I documenti ottenuti dai giornalisti dell’Occrp e condivisi con il Financial Times gettano «nuova luce sulle accuse di una truffa sul carbone di lunga data»: rivelano che almeno 24 spedizioni sbarcate sulla costa del Tamil Nadu nel 2014, con carbone valutato di bassa qualità, sono poi state vendute dal gruppo Adani come combustibile della categoria più preziosa alla compagnia elettrica statale, per poterne triplicarne il costo e aumentare i ricavi. […]

Alle passate accuse di corruzione, si aggiungono dunque possibili incriminazioni per reati contro l’ambiente, proprio mentre il gruppo sta portando avanti, senza rinunciare al business del carbone, mega progetti di energia «pulita». […]

