NON FATE GLI SCROCCONI: RISPETTATE IL GALATEO DELL'OSPITE IN VACANZA! - GLI ABITI, LE CAMERE, LE CONVERSAZIONI A TAVOLA: ECCO LE REGOLE DI BON TON DA RISPETTARE - UN DETTO POPOLARE DICE: “L'OSPITE È COME IL PESCE, DOPO 3 GIORNI PUZZA”. MA NON POTETE ANDAR VIA SENZA PRIMA AVER INVITATO I PADRONI DI CASA A CENA AL RISTORANTE…

Daniela Mastromattei per “Libero quotidiano”

galateo ospite in vacanza

La redattrice dell' HuffPost francese, Sandra Lorenzo, raccomanda di portare sempre qualcosa quando si è invitati in casa altrui.

Vanno bene vino, dolciumi, fiori, ma, aggiunge, il miglior regalo è lo Champagne. Per gli inglesi invece «una sola bottiglia per due non è abbastanza...». Mentre nella cultura indiana non servono doni, gli ospiti sono già «regali di Dio».

Il ruolo dell' ospite (imbarazzato) non è facile, tuttavia ricevere un invito è sempre piacevole. A maggior ragione quando parliamo di andare al mare, in montagna, in campagna o in qualsiasi altro luogo di villeggiatura. Ma non sempre si rivela tutto rose e fiori, soprattutto se si è in barca dove lo spazio è ristretto e la convivenza forzata. Certo sono sempre di più gli italiani che, anche questa estate, confidano nella generosità di amici e parenti per non rinunciare alle ferie.

IL GALATEO DELL OSPITE - BON TON IN TRASFERTA

Di sicuro, le buone maniere non passano mai di moda, quindi fate in modo che dopo la partenza i vostri amici possano esclamare con sincerità: «Che peccato, si stava così bene insieme!». Anche chi bada meno ai convenevoli sa che ci sono delle regole da seguire.

Non basta presentarsi con un mazzo di fiori, trattenersi solo per un breve periodo e non ficcare il naso nei cassetti o negli armadi di chi vi ospita. Certo, in vacanza è buona abitudine avere e lasciare una certa libertà. Nessun obbligo perciò di una compagnia costante e ininterrotta. Tuttavia non è cortese considerare come un albergo la casa che vi ospita dove si rientra solo per mangiare e dormire.

galateo ospite in vacanza

Se arrivate in treno, non fate scomodare i vostri amici, prendete un taxi (non siate taccagni), in fondo vi ospitano e risparmiate di pagare l' albergo. Se invece viaggiate in auto, calcolate bene i tempi per non arrivare in ritardo e in caso di contrattempi, avvertite con una telefonata. Non vi presentate con più di una valigia che lascerete all' ingresso fino a quando non saprete quale sarà la vostra stanza e non mettetela sul letto.

GLI ABITI Cercate di capire il modo di vestire delle persone che vi hanno invitato. Se sono orientate verso una disimpegnata eleganza, oppure sul casual chic o il casual sportivo. E adeguatevi. Anche se i vostri amici vi invitano a «fare come a casa vostra» non approfittatevene.

Se c' è un solo bagno da condividere, non occupate tutte le mensole con i vostri oggetti da toilette, ma riuniteli in una bustina apposita, da portare dietro all' occorrenza. Dopo aver utilizzato il bagno, lasciatelo in perfetto ordine. Tavoletta e coperchio del water vanno sempre abbassati. Una donna non userà l' asciugamano per pulirsi le labbra lasciando tracce di rossetto; se nel bagno non vi sono kleenex, usate la carta igienica. Non utilizzare né profumi né cosmetici o pettini di chi vi ospita. Lasciate la doccia pulita, senza granelli di sabbia.

LE CAMERE Non entrate nelle camere da letto degli altri se non siete stati invitati a farlo e neanche in cucina, a meno che non abbiate modo di rendervi utili ai padroni di casa dando loro una mano o dobbiate prendere un bicchiere d' acqua. Non dormite fino a tardi, se per la prima colazione c' è l' usanza di riunirsi intorno al tavolo da pranzo, presentatevi in ordine, non in camicia da notte, né in costume da bagno. Rispettate gli orari del pranzo e della cena e servitevi con moderazione, senza abbuffarvi. Non è educato parlare al telefono quando si è a tavola, quindi lasciate l' iphone in camera.

galateo ospite in vacanza

Non prendete posizioni durante le discussioni familiari, ma mostratevi ben disposti e aperti a tutte le conversazioni. "No" al broncio dovuto a problemi personali, "no" ai toni aggressivi irrispettosi o intolleranti. Non insistete su temi noiosi per gli altri ospiti. Ve ne accorgerete dagli sguardi e dagli atteggiamenti evasivi nei vostri confronti. Evitate argomenti come il sesso e il denaro che potrebbero far sentire qualcuno in imbarazzo.

Durante la giornata non fate telefonate lunghissime e ad alta voce. Lasciate la stanza in ordine, rifate il letto e non portate la biancheria da lavare alla padrona di casa. Meglio recarsi in lavanderia. Non bisogna abusare della gentilezza altrui, la permanenza deve durare una manciata di giorni.

galateo ospite in vacanza

Un detto popolare dice: «L' ospite è come il pesce, dopo 3 giorni puzza». Non sempre, a volte è persino piacevole e divertente e appena se ne va si sente la sua mancanza. Soprattutto se si è comportato in modo impeccabile, se ha rispettato le regole del bon ton, se ha ringraziato invitando i padroni di casa a cena al ristorante; e poi, una volta partito, se ha inviato un biglietto con espressioni di gratitudine per la bella accoglienza.

IN BARCA Se vi invitano in barca, il bagaglio deve essere leggerissimo, andrà bene una sacca di tela. E non vi presentate con i tacchi a spillo.

galateo ospite in vacanza

È buona consuetudine dare una mano, dalle pulizie quotidiane sino alle manovre di bordo. Se non si ha dimestichezza, cercate di seguire ciò che "ordina" il capitano. Non prendete iniziative. Prima di farvi una doccia chiedete il permesso, le riserve d' acqua dolce sono molto importanti. Non spalmatevi creme troppo unte che potrebbero macchiare e non sedetevi con il costume bagnato sui cuscini dell' imbarcazione.

Per sapere se siete stati promossi, basterà aspettare l' estate prossima, se non vi arriva un altro invito, fatevi qualche domanda.

galateo evitare di parlare ad alta voce al telefono