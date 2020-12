NON PORNO PIÙ - ANCORA GUAI PER MINDGEEK, IL COLOSSO DIETRO PORHUB: QUARANTA DONNE HANNO CITATO IN GIUDIZIO LA SOCIETÀ, PER AVER TRATTO PROFITTO DAL TRAFFICO SESSUALE DI “GIRLSDOPORN” – 22 RAGAZZE SONO STATE GIA' RISARCITE DOPO CHE I LORO VIDEO SONO STATI SBATTUTI SUI SITI PORNO: LA LORO IDENTITÀ DOVEVA RIMANERE ANONIMA E, INVECE, I LORO VIDEO HARD HANNO FATTO IL GIRO DEL WEB – MICHAEL PRATT, IL FONDATORE DELL’AZIENDA, È FUGGITO E…

DAGONEWS

girlsdoporn 1

Ancora guai per MindGeek, il colosso del porno dietro Porhub. Quaranta donne, identificate solo come "Jane Doe", hanno citato in giudizio la società, sostenendo che ha consapevolmente tratto profitto dal traffico sessuale di “GirlsDoPorn”. La causa, che è stata presentata martedì pomeriggio nel distretto meridionale della California, chiede danni punitivi e compensativi per oltre 80 milioni di dollari.

«Le querelanti hanno subito danni e grave disagio emotivo. Hanno traumi significativi, hanno tentato il suicidio e sono state ostracizzate dalla società e dalle famiglie – si legge nella denuncia. - MindGeek ha ricevuto guadagni illeciti vendendo, commercializzando e sfruttando video con le querelanti».

pornhub 2

Il caso si basa su una causa di 22 Janes Does contro GirlsDoPorn che si è conclusa lo scorso anno. In quel caso, le querelanti affermavano che il sito web li aveva costrette, frodate e intimidite a filmare video per adulti. La società di produzione aveva pubblicizzato riprese ben pagate su Craigslist e siti Web simili, reclutando ragazze in video per adulti, sotto gli auspici dell'anonimato. GirlsDoPorn ha affermato che i video sarebbero rimasti privati e non essere mai stati resi pubblici in Nord America o su Internet. Ma in verità, la società ha pubblicato i video sui propri siti in abbonamento e su molti dei siti Web di distribuzione porno gratuita di proprietà di MindGeek.

girlsdoporn 6

In una decisione di 200 pagine, un giudice della California si è schierato con le ragazze, assegnando un risarcimento di quasi 13 milioni di dollari. Più o meno nello stesso periodo, un avvocato federale nel sud della California ha accusato i tre principali operatori di GirlsDoPorn e tre dipendenti di livello inferiore di traffico sessuale federale e cospirazione per commettere traffico sessuale. Due degli uomini coinvolti sono stati arrestati quel giorno - uno si è dichiarato colpevole, l'altro è in attesa di processo - ma il fondatore dell'azienda, Michael Pratt, originario della Nuova Zelanda, è fuggito dal paese. Rimane in libertà e nella lista dei ricercati dell'FBI.

girlsdoporn 5

L'ultimo caso sostiene che MindGeek sapeva che GirlsDoPorn stava "usando la coercizione e l'intimidazione" nelle sue pratiche commerciali "già nel 2009 e sicuramente ne era venuto a conoscenza entro l'autunno 2016". MindGeek ha stipulato un contratto con GirlsDoPorn nel 2011 e ha continuato la sua partnership fino a quando il Dipartimento di Giustizia ha chiuso la società di produzione nell'ottobre del 2019.

girlsdoporn 2

«Se MindGeek non sapeva che GirlsDoPorn era un'impresa di traffico sessuale prima di ottobre 2019, avrebbe dovuto saperlo per un gran numero di ragioni – si legge nella denuncia - la più notevole delle quali è che le vittime di GirlsDoPorn hanno inviato reclami a MindGeek che dettagliavano la frode e la coercizione di GirlsDoPorn».

michael james pratt

Nella causa si sostiene inoltre che MindGeek continua a trarre profitto da GirlsDoPorn, anche dopo che l'attività era fallita. «A partire dal 12 dicembre 2020, MindGeek ha continuato a ospitare i video delle vittime sui suoi siti web, inclusi quelli delle querelanti. MindGeek sapeva di collaborare e trarre profitto da un'impresa che faceva traffico sessuale da anni. MindGeek sapeva anche delle molestie e dei traumi significativi che le vittime di GirlsDoPorn subivano per la sua continua pubblicazione dei video delle vittime. A MindGeek semplicemente non importava e ha continuato a collaborare con GirlsDoPorn fino alla causa».

girlsdoporn 3 pornhub pornhub 3 pornhub 1 girlsdoporn 4