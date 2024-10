NON C’È DUE SENZA TRE - GISELE BUNDCHEN SAREBBE IN DOLCE ATTESA DEL SUO TERZO BEBÈ – A 44 ANNI LA BOMBASTICA MODELLA BRASILIANA SI È FATTA INGRAVIDARE DAL NUOVO FIDANZATO 37ENNE, L'INSEGNANTE DI JIU-JITSU, JOAQUIM VALENTE – L’AMORE TRA I DUE È NATO DOPO CHE LEI HA MOLLATO L’EX MARITO, TOM BRADY, PADRE DEI SUOI DUE FIGLI – LA NEWS NON È STATA CONFERMATA DAI FUTURI GENITORI, MA SPIEGHEREBBE PERCHÉ LA MODELLA, CORPO STORICO DI VICTORIA’S SECRET, NON ERA PRESENTE ALLA SFILATA CON TUTTE LE BIG DEL PASSATO…

Estratto dell'articolo di Giulia Mattioli per www.lastampa.it

La notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati, ma secondo People è certa: Gisele Bundchen è in dolce attesa. La top model brasiliana e il suo insegnante di jiu-jitsu Joaquim Valente aspettano il loro primo figlio, e una fonte anonima conferma alla rivista americana che i due “Sono molti felici per questo nuovo capitolo delle loro vite, e non vedono l’ora di costruire insieme un ambiente sereno e pieno d’amore per la loro grande famiglia”.

Per Gisele, 44 anni, si tratta del terzo figlio: lei e l’ex marito Tom Brady sono genitori di Benjamin Rein, 14 anni, e Vivian Lake, 11 anni. Per Valente invece, 37enne, si tratta del primo figlio.

[…] Solo alcuni mesi dopo, per la precisione a novembre, l’istruttore l’ha raggiunta durante una vacanza con i due figli in Costa Rica: le immagini rubate dai media brasiliani avevano lasciato supporre che il rapporto andasse oltre la semplice amicizia, ma all’epoca fonti loro vicine avevano smentito i rumors. Secondo la cronistoria ‘ufficiale’ Gisele e Joaquim sarebbero legati sentimentalmente da giugno 2023.

Al tempo del gossip sulla loro relazione la top model si stava infatti separando da Tom Brady, al quale è stata legata per tredici anni. Voci di crisi rincorrevano la coppia da tempo, ma solo nell’autunno del 2022 i due confermarono tramite i rispettivi profili social l’intenzione di divorziare

[…] Non si sa da quanto la modella sia incinta, ma è molto probabile che abbia declinato l’invito a sfilare per il Victoria’s Secret Fashion Show di poche settimane fa proprio per nascondere qualche rotondità. Erano in molti infatti a chiedersi come mai la top model che più di ogni altra ha rappresentato ‘gli angeli’ mancasse ad un evento in cui avevano partecipato tutti i volti storici del brand. Probabilmente Gisele aveva ben altro a cui pensare: la terza gravidanza, che giunge a 44 anni compiuti lo scorso luglio, segna davvero l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

