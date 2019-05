TAKE MY BREATH HUAWEI – DOPO GOOGLE, INIZIA LA FUGA: MICROSOFT NON VENDERA' PIU' IL “MATEBOOK X PRO”, VODAFONE IN GRAN BRETAGNA BANDISCE I CELLULARI – TRUMP VUOLE ALLARGARE IL BANDO ALLE TELECAMERE DI “HIKVISION” (IN USO ANCHE A LINATE), MA HA UN PROBLEMA: LE “TERRE RARE”, I 17 METALLI STRATEGICI CHE SERVONO PER I PRODOTTI HI TECH, DI CUI LA CINA È RICCHISSIMA E GLI USA NO. NON A CASO XI JINPING HA VISITATO UN IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE… – VIDEO