7 giu 2022 13:44

NON SARA' CHE ELON MUSK HA CAPITO CHE COMPRARE TWITTER E' UNA CAZZATA? - PER GLI ESPERTI IL RETROMARCIA DI MUSK SULL’ACQUISTO DI TWITTER E' UN MODO PER CHIAMARSI FUORI DALL'AFFARE (O UN TENTATIVO DI ABBASSARE IL PREZZO) – IL FONDATORE DI TESLA HA MINACCIATO DI STRACCIARE L’ACCORDO SE IL SOCIAL MEDIA NON DOVESSE FORNIRE I DATI SUGLI ACCOUNT SPAM E FAKE (CHE POTREBBERO ESSERE FINO AL 20% DEL TOTALE) – SE DECIDESSE DI RITIRARSI DALL’ACCORDO, MUSK DOVREBBE PAGARE 1 MILIARDO DI DOLLARI DI PENALE…