NON SI PUÒ VIVERE SENZA PATATA! – I BRITANNICI STANNO ANDANDO FUORI DI TESTA DA QUANDO NEI SUPERMERCATI MANCANO LE PATATINE WALKERS: LE CHIPS PIÙ AMATE NON SONO DISPONIBILI A CAUSA DI UN RECENTE AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO CHE HA COSTRETTO IL PIÙ GRANDE PRODUTTORE BRITANNICO DI PATATINE A INTERROMPERNE LA FORNITURA – E GLI INGLESI RIMARRANNNO A BOCCA ASCIUTTA FINO A… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

patatine walkers 3

Questo video, girato venerdì scorso, mostra gli scaffali di un supermercato di Londra rimasto senza patatine. Lo snack amato dagli inglesi scarseggia in tutto il Paese perché un recente aggiornamento del sistema informatico di Walkers, il più grande produttore britannico di patatine, ne ha interrotto la fornitura. Sebbene i problemi tecnici siano stati risolti, le fabbriche non raggiungeranno la piena produzione fino alla fine di novembre.

