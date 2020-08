NON TI CONOSCO, MASCHERINA – UN PANETTIERE DI CATANIA È STATO PRESO A BOTTE PERCHÉ AVEVA INVITATO ALCUNI CLIENTI A INDOSSARE LA MASCHERINA! – AD AGGREDIRLO È STATO UN 37ENNE CHE SI È SCAGLIATO ANCHE CONTRO I FAMILIARI DELLA VITTIMA E CONTRO I CARABINIERI CHE STAVANO CERCANDO DI CALMARLO E CHE POI L’HANNO ARRESTATO

il panificio di catania dove e' avvenuta l'aggressione per la mascherina

Da www.tgcom24.mediaset.it

Ha invitato alcuni clienti a indossare la mascherina e per questo è stato preso a botte da uno di loro. E’ quanto accaduto al titolare di una panetteria nel suo negozio a Catania.

I carabinieri della stazione di Riposto hanno arrestato in flagranza un 37enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il titolare del panificio e i suoi parenti (accorsi in difesa del congiunto) hanno riportato traumi in diverse parti del corpo.

panificio

Intorno alle 22 del 17 agosto, i militari di pattuglia sono intervenuti all'interno del panificio dove il titolare dell'esercizio commerciale era stato aggredito dall'arrestato solo per aver invitato lui ed i suoi familiari a indossare i dispositivi di protezione individuali. Il 37enne, oltre ad aver aggredito il titolare del panificio, si è scagliato contro i familiari di quest'ultimo accorsi in difesa del congiunto, spintonando violentemente anche i carabinieri che tentavano di riportarlo alla calma.

a napoli se entri senza mascherina il pane costa di piu'

I militari, a quel punto, non hanno potuto far altro che renderlo inoffensivo ammanettandolo. Il titolare del panificio e i suoi parenti, tra i quali due donne, sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale per aver patito traumi, guaribili tutti, secondo i referti, entro 10 giorni. L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.