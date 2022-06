NON TUTTI I TOPI VENGONO PER NUOCERE - IN TANZANIA UN GRUPPO DI SCIENZIATI STA ADDESTRANDO SETTE RODITORI AL SALVATAGGIO DI SOPRAVVISSUTI A UN TERREMOTO - I RATTI VENGONO DOTATI DI UN MINUSCOLO ZAINO CON UN MICROFONO INTEGRATO, APPARECCHIATURE VIDEO E LOCALIZZATORI IN MODO DA INDIVIDUARE LE VITTIME - GRAZIE ALLE LORO DIMENSIONI RIESCONO FACILMENTE A PASSARE TRA I DETRITI E... - VIDEO

addestramento di topi da salvataggio in tanzania

Un gruppo di scienziati in Tanzania sta addestrando 7 topi a trovare sopravvissuti dopo un terremoto. I roditori indossano un minuscolo zaino dotato di microfoni integrati in modo che le squadre di soccorso possano individuarli.

La ricercatrice Donna Kean, 33 anni, di Glasgow, ha lavorato lo scorso anno al progetto “Hero Rats” in Tanzania per l’organizzazione no-profit Apopo.

Il team sta costruendo zaini con microfoni integrati, apparecchiature video e localizzatori che possono essere montati sui topi per consentire alle squadre di soccorso di comunicare con i sopravvissuti durante i terremoti reali.

addestramento di topi da salvataggio in tanzania 2

Attualmente, gli scienziati li stanno inviando tra i detriti per simulare una risposta di salvataggio a un disastro naturale. «I topi saranno in grado di entrare in piccoli spazi per raggiungere le vittime sepolte tra le macerie».

«Non siamo ancora stati in una situazione reale, abbiamo fatto test con finti detriti». I roditori sono addestrati a rispondere a un segnale acustico, che li richiama alla base.

«Quando avremo i nuovi zaini saremo in grado di sentire dove si trova il topo all'interno dei detriti», ha detto. «Abbiamo il potenziale per parlare alle vittime attraverso il topo», ha aggiunto Kean. Una delle sue colleghe, una sarta, sta facendo gli zaini.

addestramento di topi da salvataggio in tanzania 3

Finora sono stati addestrati sette ratti, e gli scienziati hanno avuto bisogno solo di due settimane per metterli al passo. I topi saranno presto inviati in Turchia, dove avranno la possibilità di lavorare sul campo. Il paese è soggetto a terremoti, con la squadra di ricerca e soccorso GAE che ha accettato di testare la squadra di ratti.

Ma il progetto si sta espandendo, e i topi iniziano ad essere addestrati per compiti sempre più complessi. I ricercatori credono che i topi potrebbe essere addestrati anche allo sminamento, al riconoscimento della tubercolosi e al rilevamento della brucellosi, una malattia infettiva che colpisce il bestiame.

addestramento di topi da salvataggio in tanzania 4

I topi sono abbastanza agili e leggeri da non far esplodere una mina. Kean, che ha studiato ecologia alla Strathclyde University prima di conseguire un master all'Università del Kent e un dottorato di ricerca alla Stirling University, ha affermato di essersi inizialmente interessata al comportamento dei primati.

Ha detto che è un malinteso che i topi non siano igienici, e li ha descritti come creature socievoli che possono essere rapidamente addestrate per aiutare a salvare vite umane. «Sono così agili, sono così bravi a muoversi in tutti i tipi di ambienti diversi», ha affermato Kean. «Sono perfetti per lavori di ricerca e salvataggio. Possono vivere di qualsiasi cosa».

finto sito di detriti per addestramento topi

I topi hanno un vantaggio rispetto ai cani per via delle loro piccole dimensioni e della loro flessibilità. «Speriamo che salveranno vite, i risultati sono davvero promettenti», ha concluso.

siringhe di ricompensa dei topi donna kean con un topo 2 donna kean con un topo 4 donna kean con un topo 3 donna kean con un topo