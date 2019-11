UN NONNETTO VALE L’ALTRO – UNA 21ENNE SERBA, CHE A SETTEMBRE SI E' SPOSATA CON IL COMPAGNO DI 74 ANNI, LO HA TRADITO IN DIRETTA TV CON UN 60ENNE – LA COPPIA STAVA PARTECIPANDO A UN REALITY, MA QUANDO LUI È USCITO, LEI HA TROVATO CONSOLAZIONE TRA LE BRACCIA DI UN ALTRO – NELLA PRIMA EDIZIONE DEL REALITY LA RAGAZZA SI ERA APPARTATA CON UN 35ENNE E AVEVA FATTO SESSO ORALE…

Vi ricordate della 21enne serba che aveva sposato un 74enne e dichiarava di avere un’intensa attività sessuale con lui? Bene, pare che l’uomo non la soddisfi abbastanza. Milijana Bozic ha tradito il marito con un altro pensionato durante un reality. E non solo. Poche settimane prima erano emerse delle foto della donna a letto con uomo anziano mentre il marito dormiva a poca distanza.

Milijana Bozic, che vive nel villaggio di Pilatovici, nella Serbia occidentale, è stata ripresa durante il reality show serbo "Parovi" (coppie) mentre bacia Nemanja Stamatovic Zabac, 60 anni, nonostante sia sposata da settembre con Milojko Bozic.

Una telecamera l’ha ripresa con le gambe accavallate sul grembo del pensionato: i due si baciavano appassionatamente. Per aggiungere ulteriore benzina al fuoco poche settimane fa alcune foto di lei nuda con un altro uomo hanno destato scandalo.

Milijana, che nonostante le foto ha negato di aver avuto un'avventura con l'uomo sposato, ha spiegato: «La persona che ha pubblicato quelle foto sarà citata in giudizio – ha detto Milijana – Sono selfie e so chi le ha postate quelle foto. Ho visto quest'uomo un paio di volte, ma non ho avuto una relazione con lui».

E non è la prima volta che Milijana finisce nel mirino per la sua infedeltà. Nella prima stagione del reality ha ammesso di aver fatto sesso orale su Aleksandar Pozgaj, 35 anni, dopo che il compagno Milojko era stato eliminato.

«Siamo stati intimi - ha detto - Non abbiamo fatto sesso, l'ho soddisfatto facendo con lui sesso orale e lui ha fatto lo stesso con me. Ci siamo anche coccolati”. All’epoca Milojko l'aveva perdonata, ma questa volta non sembra disposta a passare sopra all’ennesimo tradimento: «Mi sta prendendo in giro. Questo non è un gioco, è reale!».

Prima di entrare nel reality, Milijana ha raccontato che lei e suo marito non possono fare sesso nella posizione del missionario a causa dei problemi cardiaci dell'uomo, ma hanno una scoppiettante vita intima senza ricorrere all'uso del Viagra. I due hanno raccontato di fare sesso ogni giorno e che lo avrebbero fatto anche dentro il reality. Ma pare che lei, dopo l’uscita del compagno, si stia consolando diversamente.

