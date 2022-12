LA NUOVA BATTAGLIA DEL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO: FAR PAGARE (2 EURO?) L’INGRESSO AL PANTHEON. E IL SINDACO GUALTIERI È D'ACCORDO – DOPO AVER PROPOSTO DI ALZARE I PREZZI DEI BIGLIETTI DEI MUSEI ITALIANI, GENNY SANGIULIANO ORA PROVA A METTERE LE MANI NELLE TASCHE DEI TURISTI CHE VENGONO A VISITARE LA CITTÀ ETERNA IMPONENDO UN BIGLIETTO D'INGRESSO PER IL “SITO MUSEALE PIÙ VISITATO IN ITALIA”, CON OLTRE 9 MILIONI DI INGRESSI ALL'ANNO...

Estratto dell’articolo di Valentina Lupia per “la Repubblica – Roma”

Un ticket per visitare il Pantheon. A proporre l'ingresso a pagamento per il «sito museale più visitato in Italia nel 2019, ultimo anno pre pandemia, con 9 milioni 300 mila persone» è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per il sindaco Roberto Gualtieri, chiamato in causa visto che il monumento insiste su una piazza comunale, «potrebbe essere una scelta giusta». Soprattutto se le risorse, come ha sottolineato Sangiuliano, «verranno destinate alla cura del Pantheon stesso e a quella dell'intera piazza».

L'inizio del dialogo tra Roma, che è in fase di «riflessione», e il Governo pare quindi vicino. Il progetto di un ticket d'ingresso a pagamento era già stato imbastito nel 2016, con un accordo tra l'allora ministro Dario Franceschini e il Vicariato per la Diocesi di Roma. La cifra stabilita era di due euro, «nel pieno rispetto delle funzioni di culto del luogo», dice Sangiuliano. Il giorno di " lancio" del ticket era stato fissato per il 2 maggio del 2018, ma poi si è chiuso tutto con un nulla di fatto.

Al momento non ci si sbilancia sulle cifre, ma nel frattempo, aggiunge il ministro, «guardiamo anche a quanto accade nel resto d'Europa». In Francia, per esempio, per visitare «il Musée de l'Armée, Invalides e Tomba di Napoleone si pagano 14 euro, in Inghilterra l'ingresso all'Abbazia di Westminster, dove sono sepolti i reali britannici, costa 25 euro, mentre a Roskilde, per visitare la cattedrale con le tombe dei re danesi, si spendono 60 corone, circa 8 euro». Indicativamente, promette, «da noi il prezzo sarà molto inferiore». […]

I dettagli rimangono ancora da definire, ma l'atteggiamento di apertura di Gualtieri fa ben sperare il ministero. Ai tempi della proposta di Franceschini la reazione dell'allora vicesindaco assessore alla Cultura durante l'amministrazione a trazione pentastellata, Luca Bergamo, fu completamente opposta e la possibilità di introdurre un ticket a pagamento per visitare il Pantheon aveva fatto scoppiare un vespaio di polemiche.

