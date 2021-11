NUOVA PUNTATA DELLA SERIE "IL MARTIRIO DI GRETA BECCAGLIA": "SONO STANCA E PROVATA, NON DORMO DA TRE GIORNI, VOGLIO SOLO TORNARE ALLA NORMALITÀ. GLI ALTRI TIFOSI CHE ERANO LI' NON HANNO AVUTO PAROLE CARINE NEI MIEI CONFRONTI - INVECE HO RICEVUTO SOLIDARIETÀ DA PARTE DI TANTI CALCIATORI. SONO STATI MOLTO CARINI, DA EL SHAARAWY DELLA ROMA A TORREIRA DELLA FIORENTINA…"

Da "Un giorno da pecora"

greta beccaglia 3

Come mi sento? “Sono stanca, provata, sono tre giorni che non dormo e non mi fermo un secondo praticamente”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv che è stata molestate in diretta da un tifoso dopo la partita Empoli-Fiorentina. “Il video dura 20 secondi, dove si vede il tifoso che mi dà una pacca sul sedeere, coi tifosi intorno che restano indifferenti. Successivamente ho intervistato altri tifosi che non hanno avuto parole carine nei miei confronti, e ancora dopo un altro tifoso mi è venuto addosso sfiorandomi le parti intime.

Sono stata sfortunata perché queste cose non devono accadere ma almeno ho avuto la possibilità, essendo in diretta, di testimoniare queste cose”, ha spiegato l'inviata a Un Giorno da Pecora. Le era già successo una cosa del genere? “No, parole o apprezzamenti non richiesti si, ma un gesto del genere mai”.

greta beccaglia 4

Lei ha reagito in modo molto elegante. “In quel momento ho reagito con educazione, come sono fatta io, non volevo rispondere con violenza ad un gesto violento”. Andrea Serrani, l'uomo che si è comportato in questo modo, si è scusato. Lei cosa intende fare? “L'ho denunciato e non intendo incontrarlo. Ci penserà il legale e la giustizia a decidere cosa dovrà fare. Quel che ci tengo a dire è che il gesto non è accettabile”. Perché, a suo avviso, il tifoso fatto quel gesto? “Non so perché lui l'abbia fatto, forse quella persona ha pensato che fossi un oggetto lì”.

greta beccaglia 2

Lei tornerà già oggi a fare dei collegamenti fuori dallo stadio? “Si, voglio andare assolutamente fuori dallo stadio per Fiorentina-Samp, voglio tornare il prima possibile alla normalità. Sono più arrabbiata che impaurita da quello che è successo – ha detto Beccaglia a Un Giorno da Pecora - voglio solo tornare alla normalità.”. Lei è tifosa della Fiorentina?

“Sono tifosa della Viola, il giocatore che ho amato di più è stato Batistuta. Però simpatizzo anche per l’Inter, perché da tutta la mia famiglia era interista, ma poi ho scelto di tifare per i Viola”. Ha ricevuto solidarietà anche da parte dei calciatori? “Si, tanti calciatori sono stati molto carini, da El Sharawii della Roma a Torreira”, ha raccontato la giornalista a Rai Radio1.

