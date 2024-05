NUOVO ROUND DELLO SCAZZO TRA TRAVAGLIO E “LE IENE” – IL DIRETTORE DEL “FATTO” TORNA SUL CASO CHICO FORTI E AZZANNA: “NON MI OCCUPO DI DIRITTI TELEVISIVI, CHIARAMENTE VIOLATI DALLE ‘IENE’. DALLA MIA PARTE CI SONO LE SENTENZE IRREVOCABILI, DALLA PARTE DELLE ‘IENE’ LE FARNETICAZIONI E LE BUFALE DI CUI QUEL PROGRAMMA È ORMAI PRIMATISTA MONDIALE” – LA CONTROREPLICA DELLE “IENE”: “CHI È IL VERO BUFALARO? IL GIORNALE DI TRAVAGLIO HA PUBBLICATO UN ARTICOLO DOVE IL CRIMINOLOGO E PSICOLOGO MARCO STRANO…” - VIDEO

IL FRATELLO DI DALE PIKE ALLE IENE: FATE USCIRE CHICO FORTI

TRAVAGLIO ALLE IENE, 'DALLA MIA PARTE SENTENZE IRREVOCABILI'

MARCO TRAVAGLIO - ACCORDI E DISACCORDI

(ANSA) - "Non mi occupo di diritti televisivi, chiaramente violati dalle Iene, che infatti dovranno pagarli alla produzione di Accordi e Disaccordi, non certo a me. So benissimo della tardiva e ininfluente dichiarazione del fratello di Dale Pike, che non rappresenta l'intera famiglia della povera vittima barbaramente assassinata da Chico Forti, come ha stabilito la sentenza definitiva della giustizia americana, confermata dalla dichiarazione di colpevolezza appena firmata dallo stesso Forti e soprattutto recepita per l'ordinamento italiano dalla Corte d'appello di Trento il 17 aprile scorso su richiesta degli stessi legali di Forti.

Quindi ribadisco integralmente ciò che ho dichiarato ad Accordi e Disaccordi sul dolore della famiglia della vittima, senza alcuna 'amarezza': dalla mia parte ci sono le sentenze irrevocabili, dalla parte delle Iene le farneticazioni e le bufale di cui quel programma è ormai primatista mondiale". Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, replica al programma di Italia 1 in merito al servizio sulla vicenda di Chico Forti.

LOFT PRODUZIONI, 'LE IMMAGINI USATE DALLE IENE SENZA PERMESSO'

MARCO TRAVAGLIO SU CHICO FORTI - MAGGIO 2024

(ANSA) - "In merito alla questione delle immagini di Accodi e Disaccordi (su Nove del 18 maggio scorso) che il programma Le Iene di martedì 21 maggio si è appropriata senza permesso, replichiamo: che dall'ufficio diritti intrattenimento di RTI ci hanno contattati telefonicamente alle 17,03 (del 21 maggio stesso) e siamo stati velocissimi nel dirgli che eravamo davanti al pc in attesa della loro richiesta e che l'avremmo sottoposta ai diretti interessati.

La richiesta non è mai arrivata a Loft Produzioni. La società licenziataria dei diritti. Le immagini quindi sono state prese dalla redazione e produzione de Le Iene senza alcun permesso". A precisarlo è una nota di Loft Produzioni. "Per quanto riguarda il diritto di cronaca, Le Iene non sono sotto testata giornalistica. Come hanno precisato anche alcuni Ordini dei giornalisti. Citiamo - tra questi - l'Ordine dei giornalisti della Lombardia. Infatti per la richiesta immagini si occupano di loro - ribadiamo - l'ufficio diritti intrattenimento RTI e non l'ufficio diritti news di Mediaset", conclude la nota.

LE IENE A TRAVAGLIO, 'CHI È IL VERO BUFALARO?'

IL SERVIZIO DELLE IENE SU CHICO FORTI NON DISPONIBILE

(ANSA) - Marco Travaglio, tornando sul caso Chico Forti, "descrive il nostro programma come 'primatista mondiale di bufale'. Ieri però, sul suo giornale ha pubblicato un articolo dove il criminologo e psicologo Marco Strano spiega come mai il nostro connazionale sia stato condannato negli Stati Uniti al di là di ogni ragionevole dubbio.

Dubbi che stranamente Marco Strano non ha avuto quando ha pubblicato sui suoi social un video dove Donald Trump afferma: 'Enrico Forti è un assassino e un criminale e non dovrebbe essere trasferito in Italia'. Purtroppo il criminologo psicologo, fonte del Fatto Quotidiano, non si è accorto della bufala che ha pubblicato. Un deep fake fatto con l'intelligenza artificiale al di là di ogni ragionevole dubbio. Chi è quindi il vero bufalaro?". È la replica delle Iene al direttore del Fatto Quotidiano.

CHICO FORTI RIENTRA IN ITALIA marco travaglio 5 IL SERVIZIO DELLE IENE SU CHICO FORTI NON DISPONIBILE