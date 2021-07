OCCHIO, CHE GLI INGLESI SO' PRONTI A TUTTO - DURANTE LA SEMIFINALE TRA INGHILTERRA E DANIMARCA, UN TIFOSO HA PUNTATO UN LASER SUL VISO DEL PORTIERE SCHMEICHEL DURANTE L'ESECUZIONE DEL RIGORE DI KANE NEL TENTATIVO DI DISTURBARLO - IL DANESE E' RIUSCITO A RESPINGERE IL TIRO MA L'ATTACCANTE INGLESE HA RIBADITO IN GOL...

Il laser su Schmeichel

I tifosi della Danimarca hanno fortemente protestato su Twitter per il laser puntato sul portiere Schmeichel mentre si concentrava per parare il rigore assegnato a Kane nel secondo tempo supplementare della semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Dannimarca.

Nonostante l'interferenza, il portiere è riuscito a respingere il tiro di Kane, ma la palla è finita direttamente sui piedi dell'attaccante, che ha ribadito in rete. I tifosi si sono rivolti a Twitter per condannare la persona che ha cercato di interrompere il tiro di Leicester.

L'ex attaccante del Liverpool e dell'Inghilterra Collymore ha twittato: «Se qualcuno ha puntato una penna laser su Schmeichel, deve essere bandito a vita».

Il gol di Kane

I fan dell'Inghilterra e di altre nazioni hanno anche criticato il tifoso di Wembley, con un tweet: «Chiunque abbia puntato quella penna laser in faccia a Kasper Schmeichel vuole essere bandito a vita». Un altro ha aggiunto: «Chiunque abbia mostrato quel laser in faccia a Schmeichel merita una squalifica permanente da Wembley e da altre partite dell'Inghilterra».

Altri hanno sostenuto che l'esito della partita era ingiusto. «Un laser negli occhi di Schmeichel anche durante il rigore, ora lo vedo. È davvero difficile pensare che questo sia un risultato equo», ha scritto un tifoso.

Tweet di Stan Collymore

Un altro fan ha detto che il laser non ha colpito il portiere visto che è stato in grado di effettuare il salvataggio, ma ha ammesso che non c'erano scuse per il tifoso «stupido». Hanno scritto: «Quell'incidente con la penna laser è stato stupido e non ci sono scuse/giustificazioni per questo. Bandirei quel "fan" a vita. Ciò detto, su Schmeichel non ha influito considerando che ha parato il rigore. Comunque, un incidente molto brutto».

inghilterra danimarca

Altri hanno commentato quanto fosse brutto per i fan dell'Inghilterra, con una scritta: «Incredibile. Qualcuno tra la folla stava puntando un laser negli occhi di Schmeichel mentre cercava di parare il rigore per cui Sterling si è tuffato. Che aspetto orribile per l'Inghilterra questo. Vergognoso».