Francesco Specchia per “Libero quotidiano”

L'aria sta finendo non è solo l' ultima, sgraziata canzone di Gianna Nannini. È anche la rappresentazione plastica dell' asfissia creativa e del fiato corto che, in un sudario di tristezza, sta avvolgendo la Gianna stessa. Brutta cosa quando il talento, con l' incedere degli anni, si ritrae per dare spazio a provocazioni onestamente spiazzanti. Come questa.

Non c' è altra spiegazione al video in animazione pubblicato dalla rocker toscana; la quale, mentre canta un ritornello affaticato («Dammi la mano se vuoi/L' aria sta finendo e io non ci sto più/a fare del mio cuore un meccanismo tossico»), vede scorrere le immagini di poliziotti raffigurati come maiali orwelliani, in tenuta antisommossa e con le uniformi blu in dotazione ai corpi italiani, mentre pestano selvaggiamente un nero raggomitolato a terra.

Poteva essere l' ennesimo, semplice riferimento cronistico a George Floyd, assassinato nel 2020 dalla polizia mentre ripeteva I can' t breathe. Se non fosse che gli animatori hanno sbagliato il colore delle divise; e quel cambio di tessuto - da americano a italiano - ha reso l' idea di «una provocazione becera e squallida».

E ha fatto esplodere l' ira delle forze dell' ordine tutte. In primis, proprio quella dei sindacati di polizia. «Riteniamo questa trovata davvero vergognosa per più motivi perché gli agenti che si accaniscono su presunte vittime inermi sono disegnati con un' uniforme che richiama con chiarezza quella della Polizia italiana, e soprattutto perché sono raffigurati con facce di maiali. Un grave oltraggio che calpesta la dignità e il sacrificio di migliaia di donne e uomini che servono lo Stato e i cittadini con onestà e con coraggio», comunica il Segretario Generale del FSP, Valter Mazzetti.

A cui si aggiunge Andrea Cecchini di Italia Celere, il sindacato della Mobile che va oltre, e se la prende con la reazione tiepida delle stesse istituzioni: «Cantanti e opinionisti vedono fascismo dappertutto, ma non si azzardino ad accomunarci a regimi dittatoriali e ai maiali. Non accettiamo di vedere maiali in divisa antisommossa picchiare selvaggiamente e brutalmente delle persone di colore a terra e non accettiamo più che le Istituzioni non prendano mai una posizione. Farci passare da razzisti e violenti è l' arte demagogica di una ideologia che chiede e vuole solo impunità per spacciatori, facinorosi e assassini. Ma a tutto c' è un limite, e questa è una diffamazione bella e buona, gravissima e aggravata».

E probabilmente la Nannini - riuscita qui democraticamente a riunire contro di lei tutte le anime degli sbirri da strada, da ufficio e in pensione, talora in screzio fra loro - ora si beccherà una querela. Ma una querela val bene la quintalata di pubblicità gratuita ottenuta da un' operella men che mediocre che si sarebbe altrimenti persa in un mercato discografico decimato dalla pandemia.

Tra l' altro, la sora Gianna, tanto per andare sul sicuro, ha strategicamente inzeppato il videoclip di immagini provocatorie, buttate qua e là. Ci sono Mussolini, un Papa (ad occhio non Bergoglio), Trump quand' era president tutti vestiti da clown intenti ad arringare folle incoscienti. C' è l' uccisione di un unicorno, un muro eretto tra le nazioni, pillole con l' effige del crocefisso da fare ingoiare a forza (e dalli con la religione oppio dei popoli), bottiglie di plastica servite sul piatto a pranzo molto Greta Thunberg, grassoni in palestra, guerre varie e una signora che si fa un selfie, divertita, mentre da dietro le appare l' esplosione di un fungo nucleare.

L' aria sta finendo, e il problema è quando l' ossigeno non arriva più al cervello...

