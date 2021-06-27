ODISSEA A LAMPEDUSA - PASSEGGERI BLOCCATI IN AEROPORTO PER 18 ORE PERCHE' L'AEREO E' RIMASTO SENZA CARBURANTE - IL VOLO ERA STATO RIFORNITO SOLO PER ARRIVARE DA ROMA IN SICILIA - C'E' VOLUTA LA PROCURA PER FAR RIPARTIRE I TURISTI...-
ODISSEA A LAMPEDUSA - PASSEGGERI BLOCCATI IN AEROPORTO PER 18 ORE PERCHE' L'AEREO E' RIMASTO SENZA CARBURANTE - IL VOLO ERA STATO RIFORNITO SOLO PER ARRIVARE DA ROMA IN SICILIA - C'E' VOLUTA LA PROCURA PER FAR RIPARTIRE I TURISTI...-
ITALIANS – UNO DEI VIDEO PIU’ VISTI IN RETE E’ QUELLO DI MARCELLA E CARLOTTA, MAMMA E FIGLIA NAPOLETANE CHE GESTISCONO UN NEGOZIO DI VINI A MIAMI BEACH. NEL FILMATO, CHE HA SUPERATO 1 MILIONE DI VISUALIZZAZIONI, RACCONTANO COME HANNO TRASFORMATO IL LORO NEGOZIO IN UN SUPERMERCATO ITALIANO – VIDEO
TUTTO FARINET DEL MIO SACCO - SALVINI HA TROVATO IL CANDIDATO SINDACO DI MILANO. SI TRATTA DEL “CIVICO” ANDREA FARINET, PRESIDENTE DI PUBBLICITÀ PROGRESSO E DOCENTE UNIVERSITARIO. FARINET AVREBBE AVUTO ANCHE UN COLLOQUIO CON BERLUSCONI. L’UFFICIALITÀ DOPO IL VERTICE ATTESO LA SETTIMANA PROSSIMA. LA POSIZIONE FORZISTA È DI ATTESA, ANTONIO TAJANI È DA SEMPRE SCHIERATO SUL CANDIDATO POLITICO – LA MELONI PUNTA ALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA
DAGONEWS - ANDREA ORCEL PARE SEMPRE PIÙ INTENZIONATO, PRIMA DI TRANGUGIARE L’AMARO CALICE DEL MONTE DEI PASCHI (IN TUTTO O IN PARTE), AD ACCONTENTARE GLI AZIONISTI DI UNICREDIT LANCIANDO UN’OPA (NON OSTILE) SU BANCO BPM, MALGRADO L’OSTILITÀ DELL’AD GIUSEPPE CASTAGNA E IL FAVORE DEL PRESIDENTE MASSIMO TONONI - ORCEL HA SCELTO L’UOMO PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI NELLA PERSONA DI FRANCO BRESCIA, L’EX DIRETTORE PUBLIC AFFAIRS DI TELECOM ITALIA CHE FU UOMO DI RIFERIMENTO Di GUIDO ROSSI
RONCONE RIMETTE CHIESA AL CENTRO DEL VILLAGGIO E DELLA NAZIONALE – RONCONE: "L'ITALIA NON SI INGINOCCHIA, PARECCHI RICAMI SULLA GAFFE DI CHIELLINI, VELENI, CATTIVERIE E SALVINI E RENZI, CHE ADORANO FARE CAMPAGNA ELETTORALE SU TUTTO - L’ITALIA SOTTO RITMO NEL SECONDO TEMPO, MALE BERARDI, INSIGNE CON IL SUO TIRO A GIRO UN PO’ STUCCHEVOLE. E POI SAPPIAMO DI AVERE BISOGNO D' UN RIMBALZO DEL DESTINO. TIPO QUEL PALLONE CHE ARRIVA A CHIESA…" - VIDEO
IL "CRISTO LGBT" AL GAY PRIDE DI ROMA FA SCAPOCCIARE LA MELONI: "PERCHÉ OFFENDERE LA FEDE? COME SI CONCILIA LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI E ALL'ODIO CON I CORI DI INSULTI E MINACCE CONTRO CHI NON È D'ACCORDO CON IL DDL ZAN?” - SLOGAN E INSULTI CONTRO IL VATICANO: “PER LA LAICITÀ DELLO STATO ABOLIAMO IL CONCORDATO” - LO SCAZZO TRA FABRIZIO MARRAZZO E CALENDA – LE FOTO DEL "PRIDE" BY LUCIANO DI BACCO
PER UN PUGNO DI “LIKE” - LA LINGUA DI TROLL, UN TRAMPOLINO DI ROCCIA A 700 METRI DI ALTEZZA, E’ DIVENTATA UNA DELLE METE PIU’ GETTONATE DELLA NORVEGIA GRAZIE A INSTAGRAM – NEL 2009 ATTIRAVA CIRCA 500 PERSONE ALL’ANNO, MENTRE NEL 2014 SONO ARRIVATE 40MILA PERSONE – PER RAGGIUNGERLA CI VOGLIONO 5 ORE DI CAMMINATA E CHI LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO… - VIDEO
FRA 10 ANNI UN VACCINO CI RENDERA' SUPEREROI - UNO DEI PIU' GRANDI GENETISTI AMERICANI, EUAN ASHLEY, RACCONTA I PROGRESSI DELL'INGEGNERIA GENETICA: ALLO STUDIO C'E' UN VACCINO IN GRADO DI CORREGGERE GLI ERRORI DI DNA CHE PREDISPONGONO A MALATTIE COME L'INFARTO, L'ALZHEIMER, IL DIABETE - LA RICERCA E' PARECCHIO AVANTI, ED E' STATA UTILIZZATA ANCHE CONTRO IL COVID DA PFIZER E MODERNA...