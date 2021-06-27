ODISSEA A LAMPEDUSA - PASSEGGERI BLOCCATI IN AEROPORTO PER 18 ORE PERCHE' L'AEREO E' RIMASTO SENZA CARBURANTE - IL VOLO ERA STATO RIFORNITO SOLO PER ARRIVARE DA ROMA IN SICILIA - C'E' VOLUTA LA PROCURA PER FAR RIPARTIRE I TURISTI...

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Vueling Vueling

Sono rimasti per la bellezza di 18 ore bloccati all'aeroporto di Lampedusa perché l'aeromobile non aveva carburante. Assurda la situazione che si sono trovati a vivere un centinaio di passeggeri della compagnia spagnola Vueling, diretti dall'isola siciliana a Roma.
 
L'aereo, da poco atterrato, non era stato rifornito per il ritorno e l'unico impianto in servizio a Lampedusa è sotto sequestro. La società di aviorifornimento, la Nautilus di Palermo, era stata infatti sospesa lo scorso aprile a causa di gravi violazioni delle norme, anomalie del sistema di sicurezza che potrebbero provocare un grave incendio.
 

Aereo Vueling Aereo Vueling

Solo l'intervento della Procura di Agrigento, la stessa che aveva messo sotto sequestro l'impianto, ha permesso di rifornire l'aereo, lasciando così partire gli infuriati passeggeri. (Irene Carmina) [La Repubblica].

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