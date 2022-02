OGGI SE NON SEI UN CRIMINALE NON SEI UNA STAR - HOLLYWOOD E' PRONTA A RACCONTARE LA STORIA DELLA RAPPER "RAZZLEKHAN" E DEL MARITO, ARRESTATI SOLO LA SCORSA SETTIMANA PER UNA TRUFFA DA 4,5 MILIARDI DI DOLLARI IN BITCOIN - NETFLIX HA ANNUNCIATO SUBITO UN DOCUMENTARIO, ENTERTAINMENT ONE E FORBES INVECE REALIZZERANNO DUE PROGETTI CHE...

Dagotraduzione dall’Hollywood Reporter

razzlekhan 6

Heather Morgan e Ilya "Dutch" Lichtenstein potrebbero aver più bisogno di un agente che di un avvocato.

I presunti truffatori di criptovalute che sono stati arrestati la scorsa settimana con l'accusa di riciclaggio di Bitcoin hanno già tre progetti di Hollywood in lavorazione in lizza per raccontare la loro storia. La coppia sposata di New York City è accusata di aver riciclato 4,5 miliardi di dollari di criptovaluta rubata in quello che è stato definito «"il più grande caso di criminalità finanziaria della storia».

razzlekhan ilya lichtenstein 6

Il primo progetto, un documentario di Netflix, è stato annunciato la scorsa settimana, appena 72 ore dopo l'arresto della coppia di millennial, e ha a bordo il regista di Tiger King e Fyre Chris Smith.

Mercoledì, Entertainment One (eOne) e Forbes Entertainment hanno annunciato una partnership per creare altri due progetti basati sulla storia della coppia, uno sceneggiato e uno no.

«La storia della Crypto Couple sembra un dramma moderno di Bonnie e Clyde», ha affermato Travis Collins, il direttore delle partnership di Forbes Entertainment. « Forbes, in quanto voce del giornalismo investigativo finanziario, può aiutare a dare vita a questa storia in un modo che pochi possono fare altrettanto autorevolmente. Attraverso questa avvincente narrativa, miriamo ad aiutare a educare il pubblico sul mondo delle criptovalute, un mondo che per molti rimane misterioso ed etereo».

razzlekhan 5

Michael Lombardo, presidente della televisione globale di eOne, ha aggiunto: «Con la combinazione dell'elite giornalistica di Forbes e le incredibili capacità e passione dei nostri partner di produzione, ci sentiamo in una posizione unica per dare vita a questa storia per il pubblico globale».

La produzione del progetto del documentario di eOne è già iniziata. Geno McDermott e Jordan Rosenblum sono i produttori esecutivi del documentario e Tucker Tooley della Tucker Tooley Entertainment sarà il produttore esecutivo del progetto sceneggiato.

razzlekhan ilya lichtenstein 5

Lichtenstein e Morgan sono accusati di aver cospirato per riciclare quasi 120.000 Bitcoin legati a un hack del 2016 di un cambio di valuta virtuale di Hong Kong. Lichtenstein si è definito un «coccodrillo di Wall Street», mentre Morgan era un aspirante rapper con un alter ego "Razzlekhan".

Lunedì un giudice federale ha ordinato la custodia cautelare di Lichtenstein, 34 anni, a causa delle sue risorse finanziarie, mentre Morgan, 31 anni, è stato rilasciato fino al processo su cauzione. Il giudice ha notato che la coppia rischia una potenziale pena massima di 20 anni di carcere.

razzlekhan 7 razzlekhan 1 razzlekhan 2 razzlekhan ilya lichtenstein 2 razzlekhan ilya lichtenstein 3 ilya lichtenstein razzlekhan 3 razzlekhan ilya lichtenstein 1 razzlekhan ilya lichtenstein 4 razzlekhan 4 razzlekhan 8