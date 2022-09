L'UEFA MULTA JUVE, MILAN, INTER E ROMA PER VIOLAZIONI DEL VECCHIO FAIR PLAY FINANZIARIO (LA SANZIONE PIU' SALATA PER IL CLUB GIALLOROSSO: 5 MLN DI EURO) - TROVATO L'ACCORDO PER IL RIENTRO NEI PARAMETRI: IN 4 ANNI PER I NERAZZURRI E LA ROMA, IN TRE PER IL DIAVOLO E LA SIGNORA - PER ZHANG E FRIEDKIN ANCHE QUALCHE LIMITAZIONE AGLI ACQUISTI NELLE PROSSIME SESSIONI DI MERCATO. SESSANTACINQUE MILIONI DI AMMENDA AL PSG…