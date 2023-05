OGNI TANTO, DATELI DU' CEFFONI A 'STI PISCHELLI - A ROMA UN 15ENNE E UN 23ENNE HANNO LANCIATO UN FORNO A MICROONDE DAL BALLATOIO DI UN PALAZZO SULLE AUTO IN CORSA E RIPRESO LA “BRAVATA” CON IL CELLULARE - QUANDO SONO STATI FERMATI DALLA POLIZIA, HANNO CONFESSATO: “VOLEVAMO COLPIRE UN PASSANTE, POI ABBIAMO LANCIATO IL FORNO SUL TETTO DI UN AUTOBUS” NON RENDENDOSI NEMMENO CONTO DELLA TRAGEDIA CHE AVREBBERO POTUTO CAUSARE: “ERA UNO SCHERZO, UNA BRAVATA”… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Romina Marceca per “la Repubblica – Edizione Roma”

forno lanciato contro autobus

Ragazzi che vivono come dentro un videogioco. «Volevamo colpire un passante, poi abbiamo lanciato il forno sul tetto di un autobus» , hanno risposto alla polizia i due amici denuncianti per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. […] E, invece, per fortuna nessuno è stato colpito nella prima serata dello scorso 3 maggio […] L’elettrodomestico è stato scaraventato da un quindicenne sul tetto di un autobus che si è fermato per i danni al mezzo.

Uno 15 anni, l’altro 23. Uno va a scuola, l’altro non studia più. Annoiati, in un pomeriggio di maggio. Aspettano il passaggio dell’autobus e lanciano il forno dal ballatoio sopra viale Ignazio Silone. Anzi, uno lo scaraventa giù, l’altro lo riprende col cellulare. «Era uno scherzo, una bravata» , hanno ripetuto ai poliziotti non consapevoli della tragedia che avrebbero potuto provocare. Neiloro intenti, a quanto ricostruisce la polizia di Esposizione, c’era quello di prendere in testa qualcuno che passasse a piedi. Una ricostruzione assurda, inaccettabile. […]

Lo spiega bene il sociologo Antonio La Spina, ex ordinario alla Luiss: «Il riprendersi era tutto volto al gioco perché manca la percezione della realtà, dei doveri. Un’azione del genere è così bizzarra da non essere nemmeno contemplata ». […]

A salvare le potenziali vittime è stata la vicinanza tra il ballatoio e il tetto del bus e la fortunata coincidenza che, in quel momento, nessuno attraversasse la strada. L’autobus 723 lo scorso 3 maggio ha subito solo danni al tetto, i passeggeri sono scesi dalla vettura spaventati ma senza un graffio. Mentre i due ragazzi scappavano ridendo tra i ballatoi deio palazzi.

