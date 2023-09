4 set 2023 20:00

OGNI TRUCCO È BUONO PER FREGARE LO ZIO SAM – PECHINO HA UTILIZZATO FINTI TURISTI PER SPIARE SITI SENSIBILI NEGLI STATI UNITI – IL “WALL STREET JOURNAL” SVELA LO SPIONAGGIO “A BASSA INTENSITÀ” MESSO IN ATTO DAL DRAGONE: DECINE DI CITTADINI CINESI FERMATI IN BASI MILITARI, AMBASCIATE E SEDI GOVERNATIVE – I FINTI APPASSIONATI DI PESCA SUBACQUEA VICINO A CAPE CANAVERAL, LA SIGNORA A MAR-A-LAGO CON LA BORSA PIENA DI TELEFONI…