ONDA SU ONDA, SPUNTA UNA GAMBA! – A PAESTUM, IN PROVINCIA DI SALERNO, UN 60ENNE HA TROVATO SULLA BATTIGIA UNA GAMBA MOZZATA CHE APPARTENEVA A UN UOMO (CON TANTO DI SCARPA ANCORA ATTACCATA) - QUANDO SI E’ ACCORTO HA CHIAMATO IL 112: LA TIBIA ERA SCARNIFICATA, CONDIZIONE CHE FA IPOTIZZARE CHE IL SUO “POSSESSORE” SIA MORTO DA TEMPO, FORSE ANCHE DA UN ANNO - LA PROCURA INDAGA SUL CASO E IPOTIZZA TUTTE LE PISTE...

Estratto da "Il Messaggero"

la spiaggia di capoccio paestum

Un macabro ritrovamento ha stravolto ieri mattina la pace della bellissima spiaggia di Licinella, a Paestum, frazione di Capaccio Scalo: i resti di una gamba umana. A scoprire l'arto un sessantenne originario della zona, che adesso risiede in Germania.

[…] Quel luogo, poi, accompagna la sua vita fin da bambino. E ieri mattina, il sessantenne originario era con il suo cane sulla lunghissima battigia della spiaggia che apre il territorio del Cilento. […] Mentre camminavano sulla sabbia bagnata, hanno ritrovato i resti di una gamba umana: una tibia mozzata attaccata a un piede, ricoperto da un calzino e da una scarpa da ginnastica blu, restituiti dal mare.

GAMBA RITROVATA A PAESTUM

L'uomo, dopo aver cercato il numero con il suo smartphone, ha subito chiamato il 112: «Correte, ho trovato la gamba di un uomo». E sul posto sono arrivati dopo poco i carabinieri della compagnia di Capaccio Scalo, che hanno transennato la zona. In quel momento sulla spiaggia c'erano altre persone, incuriosite o spaventate per un evento che non si era mai verificato nella cittadina del Salernitano.

Complici le piogge, nei giorni scorsi il mare davanti al Cilento è stato molto burrascoso. Quindi, secondo gli inquirenti, i resti dell'uomo sono stati trasportati sulla battigia della spiaggia di Licinella dalle fortissime correnti. Il fatto che la tibia sia stata ritrovata totalmente scarnificata fa ipotizzare che il suo possessore sia morto da tempo, forse anche da un anno. […]

carabinieri 3

Questa è un'ipotesi, perché alla procura di Salerno che indaga sul caso stanno vagliando tutte le piste, compresa quella di un atto violento, di un omicidio, o di un incidente in mare. La scarpa attaccata al piede, un modello maschile da runner, poi non è di una marca nota e costosa. Questo elemento fa pensare sia che potesse appartenere a un uomo non certamente abbiente. […]