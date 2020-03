ORA CHE SUCCEDE? - LE ZONE ROSSE DI VÒ EUGANEO E LODI NON SONO PIÙ CONFINATE - IN LOMBARDIA E NELLE 14 PROVINCE INTERESSATE DAL NUOVO DPCM BAR E RISTORANTI POTRANNO STARE APERTI DALLE 6 ALLE 18 PURCHÉ GARANTISCANO ALMENO UN METRO DI DISTANZA TRA I CLIENTI - SOSPESE MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI DI QUALSIASI NATURA - CHIUSI CINEMA, TEATRI E MUSEI…

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Abbiamo creato due aree, una che riguarda la Lombardia e varie province: lì ci sarà un vincolo a limitare gli spostamenti nel territorio". Lo dice il premier Giuseppe Conte annunciando il contenuto del dpcm che sarà pubblicato nelle prossime ore.

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "D'ora in poi chi avrà febbre da più di 37,5 gradi centigradi e infezioni respiratorie è fortemente raccomandato di restar presso proprio domicilio, a prescindere che siano positivi o no. Contattino il medico curante". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando del nuovo dpcm sul Coronavirus.

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena". E' una delle misure annunciate dal premier Giuseppe Conte e contenute nel nuovo dpcm sul Coronavirus.

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Con il nuovo decreto non ci sono più le zone rosse, i focolai stabiliti all'inizio. Non c'è più motivo di tenere le persone di Vo' e del lodigiano in una zona rossa confinate. Sono state create zone più ampie". Lo dichiara il premier Giuseppe Conte annunciando le nuove misure sul Coronavirus.

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Ho molto apprezzato la richiesta di un confronto con l'opposizione: verrà fatto ". Così il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Ci vedremo ragionevolmente quando avremo bozza definita, lunedì o martedì".

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Oggi è stato sottoscritto un contratto per dare il via a una linea produttiva tutta italiana per apparecchiature di terapia intensiva e sub intensiva: avremo 500 nuove apparecchiature al mese e ci stiamo predisponendo per incrementarle. Stiamo incrementando anche le linee produttive della filiera Italia". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Le forze di polizia saranno legittimate a chiedere conto" ai cittadini che si muovono sui territori interessati dalle nuove norme per il contenimento del Coronavirus: "C’è un divieto non assoluto di muoversi ma la necessità di motivarlo sulla base di specifiche indicazioni. C’è una ridotta mobilità". Lo dichiara il premier Giuseppe Conte annunciando il nuovo dpcm sul Coronavirus che limita gli spostamenti in Lombardia e altre province.

(ANSA) - Cresce rispetto alle ipotesi iniziali l'area interessata dal nuovo dpcm del governo che limita gli spostamenti nel territorio contagiato dal Coronavirus: oltre alla Lombardia, sono citate 14 province nelle regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche. L'elenco definitivo è stato letto dal premier Giuseppe Conte: "Lombardia, Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia. In questi luoghi si applicano misure più rigorose".

(ANSA) - -"Vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, anche all’interno dei territori. Ci si muoverà solo per comprovate ragioni lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. Fermo restando che è consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza per chi ne avesse necessità". E' la misura annunciata per la Lombardia e 14 province dal premier Giuseppe Conte.

(ANSA) - In Lombardia e nelle 14 province interessate dal nuovo dpcm sul Coronavirus bar e ristoranti potranno stare aperti dalle 6 alle 18 purché garantiscano almeno un metro di distanza tra i clienti: la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. "Ci rendiamo conto che è molto severa ma non possiamo più consentire contagi".

(ANSA) - ROMA, 07 MAR -"Sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, in qualsiasi luogo, pubblico o privato. E’ sospesa l’apertura dei musei". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte nell'ambito del dpcm del governo sul Coronavirus che riguarda l'intero territorio nazionale.

(ANSA) - ROMA, 07 MAR -"Abbiamo predisposto un vincolo obbligatorio di solidarietà interregionale, con un sistema che era già presso la protezione civile: c’è la possibilità di ridistribuire i vari pazienti tra le varie regioni." Lo dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.