VELTRONI E ARGENTERO, PAOLINO MIELI E ALBERTO MATANO, L'EX MINISTRO FEDELI E RENATINO BALESTRA: TUTTI I VIP DELLO SPORTING PALACE

COSA SUCCEDE ALLO SPORTING PALACE DI VIA MANTOVA

Da http://romah24.com/trieste-salario/

Pagare l’abbonamento a una palestra per poi ritrovarsi, nel giro di poche ore, senza la palestra stessa. Possibile? Pare proprio di sì, o almeno è quanto sta accadendo a più di 2mila cittadini del Trieste-Salario e zone limitrofe. Il caso riguarda la palestra Sporting Palace di via Mantova 1 dove, da oggi, bilancieri, panche e armadietti non ci sono più. Tutto chiuso in una notte, quella tra sabato 29 giugno e domenica 30. Comunicazione ai soci compresa. Dai prossimi mesi (pare) i locali dovrebbero essere occupati da una nota catena di centri fitness, che nulla ha a che fare con la precedente gestione, già presente in altri quartieri non solo di Roma, ma di molte altre città italiane.

“Stimiamo che tra le 2mila e le 3mila persone siano rimaste con un abbonamento, del valore medio di 500 euro, ancora non goduto (quindi con cifre superiori al milione di euro che non si sa che fine faranno, ndr) – spiega a RomaH24, l’avvocato Paolo Battaglia, cliente dal 2006, che ora sta curando la querela da depositare alla procura di Roma contro i gestori della Sporting Palace -. Persone che, quell’abbonamento, inevitabilmente, non potranno sfruttarlo più”. Cerchiamo di capire meglio.

“Il 24 giugno, attraverso alcuni istruttori, scopro che la palestra chiuderà, ma era da un po’ che si susseguivano questi rumors. Niente di ufficiale, voci di spogliatoio – prosegue l’avvocato -. Mi viene poi recapitata, il giorno dopo, il 25, così come agli altri abbonati, tramite sms, una prima comunicazione della proprietà che avvisa del fatto che, dal 1° luglio, la palestra avrebbe chiuso per cessata attività a un altro marchio, pur garantendo a tutti noi la possibilità di sfruttare l’abbonamento nelle altre due strutture di via Appia e via Sigonio (a poche centinaia di metri l’una dall’altra)”. Tutto ok, o quasi? Macché.

La seconda lettera arriva alle 23:00 di sabato 29 giugno: la Sporting Palace dice che, a rettifica di quanto comunicato il 25 giugno, non cessa l’attività, semplicemente non eserciterà più in via Mantova. Nemmeno mezz’ora e arriva la terza comunicazione: la Sporting Palace ha raggiunto un’intesa con un altro centro fitness in zona Villa Borghese, dove gli iscritti potranno rivolgersi per “rinegoziare” il proprio abbonamento. “Cioè dove si dovrà pagare un abbonamento ulteriore”, conclude l’avvocato.

Su Facebook è nato il gruppo “Quelli dello Sporting Palace Mantova” che sta raccogliendo la rabbia di chi, da un giorno all’altro, si è trovato al centro di questo mistero. Un mistero che nemmeno la visura camerale effettuata da RomaH24 ha contribuito a chiarire, visto che non risulta alcuna cessione di ramo d’azienda ad altri soggetti.

E in tutto questo, oltre che da via Mantova, la Sporting Palace ha fatto perdere le sue tracce anche dall’online, visto che sito internet e profili social dell’azienda non esistono più. Anche per questo, la nostra redazione, pur provando, non è riuscita a raccogliere la posizione dei responsabili dell’azienda.

CHIUSA LA PALESTRA DEI VIP, CLIENTI BEFFATI

Maria Lombardi per “il Messaggero”

Iscritti a una palestra che non c'è più, con un abbonamento da 800 euro di cui non sanno che fare. Sono circa 2.500 i beffati dello Sporting Palace di via Mantova, impianto tra i più esclusivi in centro, frequentato da attori e professionisti ma anche da ministri e imprenditori. Ieri per poco non è finita in rissa e sono dovuti intervenuti i poliziotti per impedire lo scontro tra gli abbonati inferociti e lo staff della struttura. Chi era andato lì per avere chiarimenti si è ritrovato con la palestra vuota e le proprie cose ammassate in un angolo.

«Presenteremo un esposto alla Procura ipotizzando il reato di truffa», l'avvocato Paolo Battaglia, socio della palestra da 13 anni, sta raccogliendo adesioni tra gli iscritti. Era da un po' che correvano voci di cessioni dell'attività da parte dei responsabili. «Il 25 chiedo spiegazioni - racconta l'avvocato - e non ottengo risposta. La sera stessa riceviamo tutti quanti un messaggio dello Sporting in cui ci comunicano che dal primo luglio sarebbe stata ceduta l'attività e che il gruppo Virgin Active avrebbe riaperto il 16 settembre».

Molti iscritti che avevano appena rinnovato l'abbonamento vanno su tutte le furie, soldi spesi inutilmente. E anche gli altri si chiedono che sarà del loro abbonamento. Lo Sporting offre la possibilità di utilizzare gli altri due impianti, uno in via Appia Nuova e l'altro in via Sigonio, entrambi distanti oltre 5 chilometri da via Mantova. «Chi vive e lavora in centro non può andare in palestra sull'Appia, troppo scomodo». L'avvocato Battaglia scrive allo Sporting e alla Virgin ricordando l'obbligo di mantenere il contratto.

Il 29 i soci ricevono altre due comunicazioni. «Non si parla più di cessione di attività ma di cessazione - aggiunge Battaglia - ci invitano inoltre a ricontrattualizzare l'abbonamento con la palestra di Villa Borghese». Virgin in pratica subentra senza acquisire la vecchia attività. E dunque non ci sarà nessun trasferimento di abbonati da una società all'altra.

LA RABBIA

«Siamo stati truffati», sbottano gli iscritti che decidono di avviare azioni legali. Ci saranno querela e class action. «I proprietari della palestra hanno cessato l'attività improvvisamente, nonostante fino a qualche giorno fa avessero sollecitato i clienti a rinnovare l'abbonamento di quasi mille euro - racconta Laura Piccinno - Nessuna notizia di rimborsi eventuali». I soci che avevano lasciato la roba custodita negli armadietti ieri mattina alle 7 si presentano in via Mantova per capire cosa sta succedendo. Trovano le loro cose - tute, asciugamani, scarpe - ammucchiate in un angolo e litigano con lo staff.

Dei responsabili non c'è traccia, al telefono non risponde nessuno, la palestra di via Mantova sparita anche dai social. «La cosa che troviamo scorretta - aggiunge Battaglia - è l'aver invitato, sollecitando con insistenza, gli iscritti a rinnovare gli abbonamenti. In tanti si ritrovano con abbonamenti da 700, 800 euro, di cui non potranno usufruire». Non è possibile utilizzarli per frequentare gli altri centri con lo stesso marchio? «Secondo quanto ho accertato, le strutture farebbero capo a società diverse e quindi non vi sarebbe alcune legame con i centri dell'Appia e della Tuscolana». Beffati due volte.

