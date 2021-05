ORA INSEGNA AGLI ANGELI A TROMBARSELE TUTTE – NICK KAMEN, MORTO A 59 ANNI PER UN CANCRO AL MIDOLLO OSSEO, HA TURBATO GLI ORMONI DELLE TEENAGER ANNI 80 E DELLE LORO MAMME – GLI È BASTATO CALARSI I PANTALONI NELLO SPOT DELLA LEVI’S IN UNA LAVANDERIA A GETTONI PER ENTRARE NELL’IMMAGINARIO EROTICO DI UNA GENERAZIONE: MODELLO, POPSTAR, HA CONQUISTATO MADONNA CON “EACH TIME YOUR BREAK MY HEART” – IL SUCCESSO, IL BUIO, LA STORIA D’AMORE CON AMANDA DE CADENET E… VIDEO

1 - L'ADDIO A NICK KAMEN, POPSTAR E ICONA ANNI 80

Mattia Marzi per "il Messaggero"

Quando arrivò in Italia, ospite nel febbraio del 1987 del Festival di Sanremo con Each Time You Break My Heart, Nick Kamen trovò ad accoglierlo un' orda di ragazzine disposte a tutto pur di toccarlo o anche solamente sfiorarlo, fuori e dentro il Palarock della città dei fiori: «Non credo ci siano nemmeno bisogno di presentazioni, se il suono è buono e vi arriva fino a casa...», commentò Carlo Massarini quando all' ingresso del cantante partì un boato assordante.

LA PARABOLA La popolarità di Ivor Neville Kamen (questo il suo vero nome, partito dall' Essex alla conquista prima delle passerelle e poi dei Dischi d' oro), la cui parabola si è tristemente conclusa ieri l' altro con la morte a soli 59 anni (dal 2018 lottava contro un cancro al midollo osseo), era già alle stelle. Non solo per quella hit, uscita pochi mesi prima e in testa alle classifiche internazionali. Ma anche e soprattutto per la pubblicità girata due anni prima per la Levi' s, quando - prima di buttarsi nel mondo della musica - faceva il modello.

Nello spot, che lo fece diventare il protagonista dei sogni erotici delle adolescenti, divise ancora tra i Duran Duran di Simon Le Bon e gli Spandau Ballet di Tony Hadley, l' allora 23enne Kamen entrava in una lavanderia, si toglieva i jeans e restava in boxer a leggere il giornale. Conquistò anche Madonna: pare che quella Each Time Your Break My Heart, prima di affidarla al bel modello britannico, Lady Ciccone l' avesse provinata per il suo True Blue (l' album di Papa Don' t Preach e de La Isla Bonita, il disco della consacrazione definitiva due anni dopo Like a Virgin), salvo poi scartarla.

Interpretata da Kamen - Madonna la produsse e contribuì ai cori - diventò una hit al di qua e al di là dell' Atlantico. Il pubblico italiano fu tra i più generosi, nei confronti dell' ex modello diventato popstar: l' album d' esordio, intitolato semplicemente Nick Kamen, nel nostro Paese vendette oltre 100 mila copie, conquistando il Disco d' oro. Alla fine del 1987 due suoi singoli, Each Time Your Break My Heart e il successivo Loving You Is Sweeter Than Ever, risultarono essere entrambi tra i più venduti della stagione, rispettivamente al diciottesimo e al sedicesimo posto, davanti a successi italiani come Bella d' estate di Mango e La notte dei pensieri di Zarrillo. E d' altronde tra l' 87 e l' 88 Kamen fu praticamente di casa, qui: poche settimane dopo Sanremo riapparve in Italia partecipando ad Azzurro con la stessa Loving You Is Sweeter Than Ever, poi nell' estate dell' anno successivo si godette il bagno di folla all' Arena di Verona per il Festivalbar, rilanciando con quella camicia risvoltata e la giacca dalle spalle larghe la moda degli Anni 50.

AMANDA DE CADENET Nel 90 eccolo di nuovo ad Azzurro, stavolta con maglietta a maniche lunghe, jeans e chitarra a tracolla sulle note di I Promised My Self, ultimo successo prima del risveglio dal sogno del pop. Nick Kamen continuò a crederci ancora per un paio d' anni: nel 92 pubblicò un altro disco, Whatever, Whenever.

Poi mollò la presa e fece perdere le sue tracce.

I giornali tornarono a parlare dell' ex modello alla fine degli Anni 90 per la sua relazione con l'attrice Amanda De Cadenet, nel 2002, a 40 anni, ancora bello e impossibile, tornò sulla copertina di una rivista, Vogue. Negli ultimi anni si era allontanato dai circuiti mediatici, dedicandosi alla pittura. Se non fosse stato per l' amico Boy George, forse nessuno sarebbe venuto subito a conoscenza della sua morte. L' ex Culture Club, uno che invece agli Anni 80 in un modo o nell' altro è sopravvissuto, ha pubblicato su Instagram una foto scattata insieme nel fulgore di quella decade magica ma al tempo stesso crudele, di glamour e stelle che negli anni successivi si trasformarono in illusioni e meteore: «Riposi in pace, l' uomo più bello e dolce», il saluto del cantante.

2 - OGGI VESTIREBBERO NICK KAMEN

Lucia Esposito per "Libero quotidiano"

È stato l' uomo che ha cancellato dalle lavanderie ogni alone di candore per macchiarle di fantasie erotiche. Dal 1986, da quando Nick Kamen entrò in una tintoria a gettoni, si sfilò lentamente i suoi Levi' s 501 rimanendo in boxer sotto gli occhi di signore i cui ormoni arrugginiti si risvegliarono da un antico torpore, ecco, da quel momento per milioni di donne entrare in una lavanderia con il carico di panni sporchi non è più stata la stessa cosa. Per anni abbiamo consegnato e ritirato tonnellate di vestiti sperando che tra un lavaggio a secco e una centrifuga, con uno spruzzo di appretto si materializzasse lui, con i suoi occhi di smeraldo e gli addominali di acciaio.

Il celebre spot anni '80 della «Levi' s» con protagonista Nick Kamen. L' ex modello è scomparso ieri a soli 59 anni

MADONNA Lo spot di un paio di jeans ha turbato i sogni di milioni di ragazzine brufolose e ha trasformato Nick Kamen in un sex symbol. Perfino Madonna fu folgorata da quel giovanotto. All' epoca i giornali di gossip scrissero paginate su una presunta relazione clandestina tra il modello inglese e la signora Ciccone che ai tempi era sposata (con Sean Penn) ma questa è un' altra storia che le adolescenti degli anni Ottanta non hanno mai voluto davvero approfondire...

Fu comunque grazie a Madonna che Kamen divenne anche cantante, fu lei a lanciarlo nel mondo della musica e così, al fisico dell' inglesino che campeggiava sui poster appesi alle pareti di tutte le case abitate da adolescenti, si associò la sua voce sensuale che rimbalzava dalla radio a tutte le ore: "Each time you break my heart "(Ogni volta che spezzi il mio cuore). Ieri il suo cuore si è fermato: Nick Kamen è morto a 59 anni per un tumore che lo aveva colpito anni fa. Lo avevamo rinchiuso in qualche nascondiglio della memoria ma la notizia della sua scomparsa ci ha restituito l' immagine di quel modello bello come il sole che sembrava un marziano sbarcato in una tintoria e che, spudorato, si sedeva mezzo nudo tra signore fintamente sconvolte. Una pubblicità che oggi farebbe inorridire le femministe e i moralisti.

Le donne invece di accomodarsi serenamente e godersi lo spettacolo dello spogliarello in una tintoria a gettoni, griderebbero al sessismo e farebbero petizioni per cancellare una pubblicità maschilista. Ma no, forse nessuna azienda avrebbe il coraggio di girare uno spot come quello di trentasei anni fa. La morale censoria che tutto domina non avrebbe permesso la messa in onda di una pubblicità in cui le donne sono mere spettatrici.

Si griderebbe alla sottomissione, si denuncerebbe la visione fallocentrica del mondo. Col risultato che Nick Kamen non si svestirebbe.

L' AMICO Dopo lo spot e la canzone scritta da Madonna, Kamen pubblicò un secondo album.

Il brano Tell me rimase nove settimane in prima posizione nella classifica dei singoli.

Nel 1990 l' artista inglese sfondò ancora con I promised myself che raggiunse il primo posto in classifica in otto Paesi europei. Nel 1992 l' ultimo album. Poi il silenzio.

«È morto l' uomo più dolce e bello del mondo», ha scritto il suo amico Boy George dando al mondo la notizia.

Nick Kamen era sparito da anni ma noi eravamo convinte che fosse ad aspettarci, ancora ventenne, in qualche lavanderia sperduta con quella faccia da schiaffi e quella bocca da baci. Da oggi andare in tintoria sarà più triste.

