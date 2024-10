30 ott 2024 12:20

UN ORCO IN CATTEDRA - ARRESTATO A LIVORNO UN PROFESSORE ACCUSATO DI AVER DIFFUSO ONLINE CENTINAIA DI VIDEO PEDOPORNOGRAFICI - IL 56ENNE, DOCENTE IN UNA SCUOLA SUPERIORE, È STATO BECCATO DALLA POLIZIA IN FLAGRANZA DI REATO: GLI AGENTI HANNO ATTESO CHE L'UOMO FOSSE SOLO IN CASA E POI…