ORMAI GLI OROSCOPI HANNO SOSTITUITO LE SEDUTE DALL'ANALISTA - LE NUOVE GENERAZIONI SONO IMPAZZITE PER L'ASTROLOGIA E IL SEGNO ZODIACALE È USATO PER GIUSTIFICARE COMPORTAMENTI E PREFERENZE, MA ANCHE PER SCARICARE LA TENSIONE E I SENSI DI COLPA SE QUALCOSA VA STORTO - ANCHE LA TV SI È ACCORTA DI QUESTO "BOOM" E SONO AUMENTATI I FILM E LE SERIE TV CHE PARLANO DEL RAPPORTO DEI GIOVANI CON GLI ASTRI...