ORRORE IN FAMIGLIA - OMICIDIO A TRECATE, IN PROVINCIA DI NOVARA, DOVE UN 40ENNE HA UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA IL FRATELLO DI 36 ANNI – DOPO IL DELITTO, L’UOMO È SCAPPATO A BORDO DI UNA HYUNDAI, POI DOPO QUALCHE ORA SI È CONSEGNATO IN CASERMA

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Novara, uccide fratello e scappa: si consegna in caserma
 

pistola beretta 92 fs pistola beretta 92 fs

(LaPresse) - E' durata alcune ore la fuga dell'uomo che questo pomeriggio ha sparato al fratello nella casa con cui vivevano insieme alla madre a Trecate (Novara). Secondo le prime informazioni, l'uomo, fuggito in macchina, si sarebbe consegnato in caserma dei carabinieri a Novara e avrebbe anche dato ai militari la pistola. All'origine del gesto ci sarebbe stato un litigio tra i due fratelli al quale però non avrebbe assistito nessuno. Nell'appartamento di Trecate vive anche la sorella che al momento dell'omicidio non si trovava in casa.
 
 
Ha sparato un colpo di pistola al fratello, uccidendolo sul colpo, e poi è fuggito in auto. E' accaduto in un appartamento di Trecate, in provincia di Novara. La vittima è Daniele Saporito, 36 anni: a ucciderlo il fratello Rosario, di quattro anni più vecchio. Dopo il delitto, l'omicida è scappato a bordo della sua Hyundai.

carabiniere carabiniere

 
Avrebbe ancora con sé l'arma del delitto. Le ricerche sono in corso sia in Piemonte sia in Lombardia. La vittima, che da poco tempo si era separato dalla moglie, era padre di due bambini piccoli. Nella casa dove è avvenuto il delitto, vive anche la madre dei due fratelli Saporito.

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