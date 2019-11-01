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ORRORE IN FAMIGLIA - OMICIDIO A TRECATE, IN PROVINCIA DI NOVARA, DOVE UN 40ENNE HA UCCISO CON UN COLPO DI PISTOLA IL FRATELLO DI 36 ANNI – DOPO IL DELITTO, L’UOMO È SCAPPATO A BORDO DI UNA HYUNDAI, POI DOPO QUALCHE ORA SI È CONSEGNATO IN CASERMA-
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DA LADY GAGA A LADY GUCCI È UN ATTIMO – NUOVA IMPRESA CINEMATOGRAFICA PER LA CANTANTE CHE TORNERÀ AL CINEMA PER INTERPRETARE LA VEDOVA NERA PATRIZIA REGGIANI NEL NUOVO FILM DI RIDLEY SCOTT SUL DELITTO CHE NEL 1995 SCONVOLSE IL MONDO DELLA MODA – UN’IMPRESA NON FACILE VISTO CHE LA REGGIANI, ACCUSATA DI ESSERE LA MANDANTE DELL’OMICIDIO DEL MARITO, È ANCORA IN VITA: È USCITA DI PRIGIONE NEL 2017 DOPO AVER SCONTATO… - VIDEO
A NOVEMBRE, IL PORTAFOGLIO SI SVUOTA IN UN ISTANTE – BENVENUTI NEL MESE DELLE TASSE: TRA RITENUTE, ACCONTI, ADDIZIONALI COMUNALI E CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA, GLI ITALIANI VERSERANNO ALL’ERARIO 55 MILIARDI DI EURO – L’IMPOSTA PIÙ ONEROSA SARÀ L’IVA, CHE DA SOLA VALE, PER QUESTO MESE, UN INCASSO DI 15 MILIARDI DI EURO…
LA FCA NON TIRA PIÙ – MARIO GIORDANO E LA FUSIONE FIAT-PEUGEOT: “LA SITUAZIONE È QUESTA: SI FONDONO UN’AZIENDA FRANCESE, CON DENTRO LO STATO FRANCESE, E UN’AZIENDA UN PO’ OLANDESE, UN PO’ INGLESE, UN PO’ AMERICANA, CHE DI FATTO È IL PRIMO PRODUTTORE DI AUTO IN ITALIA. SECONDO VOI, QUANDO SI DOVRÀ SCEGLIERE QUALI LAVORATORI LICENZIARE, CHI SARÀ A PIANGERE? METZ O POMIGLIANO?”
MEMORIE INCOMPIUTE DI UN PRINCE – IL PRIMO BACIO, LA FOLLIA E L'INIZIO DI UNA STORIA (QUELLA FAMILIARE) CHE L'ARTISTA AVEVA SOLO SUBLIMATO IN CANZONI: A NOVEMBRE ESCE “THE BEAUTIFUL ONES”, L'AUTOBIOGRAFIA DI PRINCE CHE CONTIENE MATERIALE FOTOGRAFICO MAI VISTO – A SCRIVERLA DAN PIEPENBRING, QUEL RAGAZZO DI 27 ANNI CHE IL CANTANTE AVEVA SCELTO SCARTANDO PEZZI DA NOVANTA: “QUANDO ASCOLTO PRINCE, HO LA SENSAZIONE DI VIOLARE LA LEGGE…” - VIDEO
E SEGNA SEMPRE LU...KAKU! L’INTER RIBALTA IL BOLOGNA ALL’ULTIMO RESPIRO (E VOLA PER ORA IN VETTA). GLI EMILIANI CONTESTANO L’ARBITRO PER IL RIGORE FISCHIATO AI NERAZZURRI A UNA MANCIATA DI SECONDI DALLA FINE (IL CONTATTO C’E’ MA LAUTARO ACCENTUA LA CADUTA) – PER LUKAKU 9 RETI IN 11 PARTITE – LE PROTESTE DEL BOLOGNA PER IL PRESUNTO FALLO SU PALACIO
CAFONALINO – PRESENTATO ALL’HARRY’S BAR “CAVALIERI NEL VENTO”, IL FILM SULLA VITA E LA MUSICA DI IVAN GRAZIANI - GRANDE ASSALTO AL BUFFET DI SPECIALITÀ MARCHIGIANE: C’ERANO IL REGISTA FABIO JEPHCOTT, LA MOGLIE DEL CANTANTE ANNA, GIANLUCA CARRABS, IDEATORE DEL PROGETTO E IL “KING DEI PAPARAZZI” RINO BARILLARI – VIDEO
GODETEVI IL CALDO PERCHÉ CON IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE ARRIVA UN'ARIETTA DAL POLO NORD CHE RAFFREDDERA' I BOLLENTI SPIRITI E GLI SPIRITELLI DI HALLOWEEN: LE PREVISIONI METEO PER LA PROSSIMA SETTIMANA, CON LE PRIME NEVI SULLE ALPI E LA PIOGGIA SU…
SI SALVI CHI PUÒ, ARRIVANO I METEOROPATICI – MELANIA RIZZOLI: “È UN INDIVIDUO PARTICOLARMENTE NEUROLABILE, DAL CARATTERE VOLUBILE, PREDISPOSTO A ESSERE FRAGILE IN SITUAZIONI DI INTENSO STRESS, INCLINE A CAMBIARE UMORE A SECONDA DELLE CONDIZIONI DEL CIELO - IN QUESTI ULTIMI MESI SONO SEMPRE DI PIÙ I SOGGETTI CHE ACCUSANO DISAGI ANCHE 2-3 GIORNI PRIMA DI UNA PERTURBAZIONE E CHE AVVERTONO…”