15 giu 2022 20:10

UN OTTIMO MODO PER FAR SCAPPARE I TURISTI - UNA DONNA HA DENUNCIATO LA CIFRA FOLLE CHE HA DOVUTO PAGARE PER DUE CAFFÈ CONSUMATI AL BANCO IN UN BAR DI VENEZIA: "IL CONTO È DI 24 EURO! PAGO PERCHÉ SONO SCIOCCATA. SENTO CHE È UNA TRUFFA MA NON RIESCO A REAGIRE” - LA RISPOSTA DEL TITOLARE DEL LOCALE: "NOI SIAMO IN REGOLA. I PREZZI SONO ESPOSTI…"