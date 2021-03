PAESE CHE VAI, MOSTRI CHE TROVI - A MIAMI UN DODICENNE È STATO RAPITO, ABUSATO SESSUALMENTE E FERITO DA UN PROIETTILE PRIMA DI ESSERE STATO SCARICATO IN STRADA - IL BIMBO STAVA CAMMINANDO INTORNO ALLE 2 DEL MATTINO QUANDO È STATO IMPROVVISAMENTE APPROCCIATO DA UN UOMO A BORDO DI UN’AUTO CHE L’HA COSTRETTO A SALIRE: RITROVATO SANGUINANTE, È STATO RICOVERATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI CRITICHE. APERTA LA CACCIA ALL’UOMO CHE… - VIDEO

A Miami un bambino di 12 anni è stato rapito, abusato sessualmente e ferito da alcuni colpi di arma da fuoco prima di essere stato scaricato per strada. Il bambino stava camminando nella zona di Brownsville intorno alle 2 del mattino quando è stato improvvisamente costretto a salire su un'auto nera.

Il sospetto che stava guidando il veicolo ha percorso una breve distanza prima di aggredire sessualmente il ragazzo, sparargli e poi allontanarsi, secondo le ricostruzioni del dipartimento di polizia di Miami-Dade.

Poco dopo, il giovane è stato trovato sanguinante da un uomo vicino al punto in cui era stato scaricato. L’uomo, che stava andando in bicicletta vicino alla scena del crimine, ha detto a una stazione di notizie locale che si è fermato per aiutare il ragazzo dopo aver sentito il bambino urlare.

«Stava urlando. "Aiuto qualcuno, aiutami, per favore" - ha detto l'uomo - Così l’ho portato in un supermercato per poter chiamare la polizia. Era cosciente, poi è caduto sul marciapiede e ha detto che gli avevano sparato».

I video delle telecamere di sorveglianza mostrano il ragazzo che sanguina dalla testa e inciampa prima di crollare a terra in agonia. Si è fermato anche un secondo passante per aiutarlo a bere acqua e per fornirgli un asciugamano. Polizia e paramedici sono presto arrivati sul posto insieme a un'ambulanza per portare in ospedale il bambino che ora è ricoverato in condizioni critiche.

