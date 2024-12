PAESE CHE VAI, RICERCHE CHE TROVI – TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLE PAROLE PIÙ CERCATE SU GOOGLE IN ITALIA NELL’ULTIMO ANNO: SE IL PERSONAGGIO PIÙ CERCATO È ANGELINA MANGO, SEGUITA DA KATE MIDDLETON, NON MANCANO LE RICERCHE SU PERSONE CHE SONO VENUTE A MANCARE COME TOTÒ SCHILLACI E SANDRA MILO – SUL MOTORE DI RICERCA VANNO FORTI I TEMI DI ATTUALITÀ SU ISRAELE, LIBANO E IRAN MENTRE NELLA CATEGORIA “COSA SIGNIFICA?” VIENE FUORI L’IGNORANZA DEGLI ITALIANI IN INGLESE…

Un anno di ricerche su Google. È arrivato il momento di scoprire quali sono le parole più cercate in Italia in questo 2024.

Tra i personaggi più cercati in Italia su Google quest’anno troviamo in cima alla lista la cantante Angelina Mango, fresca di vittoria al Festival di Sanremo con il brano La noia.

Al secondo posto c’è invece la principessa del Galles Kate Middleton, seguita dalla tennista italiana Jasmine Paolini. Nel report riguardo i personaggi più cercati, troviamo anche il cantante Geolier, il neopresidente degli Stati Uniti Donald Trump e la pugile algerina Imane Khelif. […]

Sono state poi fatte anche delle ricerche sulle personalità che sono venute a mancare quest’anno. Tra i più cercati su Google troviamo infatti l’ex calciatore Gigi Riva, il conduttore Luca Giurato, l’attrice Sandra Milo, l’ex calciatore Totò Schillaci, il giornalista Franco Di Mare e il cantante Liam Payne.

Ma le ricerche su Google non si sono concentrate ovviamente solo suoi personaggi del momento. In Italia, infatti, in molti si sono voluti tenere aggiornati sui temi della stretta attualità […] Il motivo per cui l’Iran ha attaccato Israele, quello per il quale lo stesso Israele ha colpito il Libano e le proteste degli agricoltori: questi sono i temi di attualità più cercati in Italia nel 2024.

Non può certo mancare poi la categoria “cosa significa?”. Al primo posto troviamo “All eyes on Rafah”, lo slogan filo-palestinese popolare sui social, seguito da intersessuale, stop al genocidio e dissing.

Su Google i film più cercati in Italia nel 2024 sono Inside out 2, Saltburn, Beetlejuice, Povere creature e Oppenheimer, miglior film agli Oscar di quest’anno. Tra le serie tv, invece, troviamo Baby Reindeer, Fallout, Emily in Paris, The Perfect Couple e Mare Fuori 4.

Tra le curiosità troviamo: la ricetta più cercata su Google (quella dei Crumbl cookies), “cosa fare a…” (Durazzo/Gubbio in un giorno), “come vestirsi…” (nelle grotte di Frasassi/Ad un matrimonio ad ottobre). Infine, nella categoria “come fare”, molte delle ricerche indicano una certa tendenza a capire come poter fare la maionese in casa.

