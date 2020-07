Marianna Aprile per “Oggi”

Giuseppe Conte inchiodato a un tavolo (in realtà, più di uno) di Bruxelles nel tentativo di concordare con i suoi omologhi europei un pacchetto di aiuti per risollevare l'economia e i conti italiani.

Il Paese intero incollato ai tg per capire se alla fine lui, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez e Angela Merkel l'avrebbero spuntata sui Paesi "frugali" (cioè quelli che quegli aiuti non vorrebbero darli) capitanati dal premier olandese Mark Rutte.

Nel mentre, Olivia Paladino, fidanzata di Conte e figlia di una svedese (sì, la Svezia è tra i "frugali") cercava riposo e un po' di spensieratezza insieme a una coppia di amici a Sabaudia, sul litorale laziale. Ma la sua missione non ha centrato l'obiettivo.

Un bagno, una nuotata tra le onde, un aperitivo con gli amici al tramonto, ma niente: gli occhi erano sempre incollati al cellulare. La Paladino l'ha compulsato in cerca di messaggi e ha fatto e ricevuto telefonate che non la lasciavano di buonumore e che la facevano apparire sempre più preoccupata.

DUE PREOCCUPAZIONI E UNA CAPANNA

Le ragioni della sua preoccupazione sono facilmente intuibili: le ultime settimane (per non dire dei pandemici mesi che le hanno precedute) sono state molto difficili per il governo e per il Previdente del Consiglio, ed è verosimile che qualcuna di quelle tensioni abbia fatto ingresso ache in casa Conte-Paladino, a sera.

Forse c'è anche questo dietro la decisione, recentissima, di farsi vedere accanto a Conte molto più di quanto non fosse accaduto nei due anni di vita pubblica di lui: cene, passeggiate serali, cinema all'aperto.

Da qualche tempo, se Olivia c'è anche fuori dalle quattro mura della casa che condivide con Conte (quando lui non è con suo figlio) è probabilmente anche per puntellare l’immagine del compagno, in perenne campagna eletteorale e in perenne lotta con le effervescenze di una maggioranza che oggi lo sostiene e domani non si sa.

La paladino perà ha anche le preoccupazioni lavorative tutte sue: è manager dell’hotel di lusso di suo padre Cesare, nel centro di Roma, poco lontano da Palazzo Chigi, uno degli hotel della Capitale che tra lockdown e frontiere chiuse hanno sofferto per il calo di turisti e visitatori a Roma (e che sarebbero stroncati da eventuali nuove restrizioni).

Insomma, pensieri e preoccupazioni a metà tra il personale e il nazionale. Proprio come il csuo compagno, che a quei tavoli di Bruxelles non si è giocato solo il futuro della nostra economia ma anche quello del suo governo e, quindi, la sua stessa permanenza nella politica italiana. Un all in (come dicono i giocatori di poker), di certo intervallato da qualche messaggio a Olivia

