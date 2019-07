PANIC ROOM – LA MOGLIE DI UN IMPRENDITORE, INCINTA E IN CASA CON IL SUO BIMBO PICCOLO, HA VISSUTO ATTIMI DI TERRORE DOPO AVER AVVISTATO UN GRUPPO DI LADRI CHE SI AGGIRAVA NEL GIARDINO DELLA VILLA A SAN MARTINO ALLA PALMA, IN PROVINCIA DI FIRENZE: LA DONNA, CERCANDO DI MANTENERE IL SANGUE FREDDO, HA CHIUSO TUTTE LE SERRANDE, HA MANDATO UN MESSAGGIO ALLA CHAT DEL VICINATO E…

Da "www.lanazione.it"

ladri in casa

Panic room a San Martino alla Palma: come nel thrilling che ha per protagonista Jodie Foster, così una mamma, incinta con un bambino piccolo, si è barricata in casa per non fare entrare tre ladri che s’aggiravano, di sera, nel giardino e nelle altre pertinenze della bella abitazione, non distante dalla chiesa e dal locale circolo Arci. La donna ha fatto in tempo a serrare tutto, a chiamare il 112, a dare l’allarme pure tramite una chat di abitanti della zona, ‘Controllo colline’, uno strumento di vicinato per sentirsi più sicuri.

incinta

Allarmatissima anche la telefonata al marito – è una famiglia di imprenditori – mentre i tre banditi, volti coperti, hanno deciso di battere in ritirata. Un sopralluogo alla villetta, per ritornare o già un tentativo di furto andato a vuoto? Cercheranno di stabilirlo i carabinieri, intervenuti sul posto.

San Martino, ore 21,15. Il cagnolino di casa è nervoso. Abbaia a ripetizione. Non smette. Qualcosa non va, pensa la signora. Infatti: ha fiutato presenze strane. Sconosciute. La signora si affaccia alla finestra e si trova di fronte la banda degli incappucciati. Una scena che taglia il respiro.

ladri in casa

Prontissima la giovane mamma richiude subito, tutto. Le immagini, che verranno rimandate di lì a poco dalle telecamere dell’impianto di sorveglianza, sono rabbrividenti: almeno tre uomini incappucciati perlustrano il giardino, cercano il punto debole dell’abitazione per entrare. Lei distingue in modo chiaro sagome che incutono timore.

ladri in casa

C’è chi in quel mentre, seduto a cena con la famiglia, vede quella chat, il segnale di allarme e la richiesta di aiuto. E pensa di intervenire. Nel frattempo a casa è arrivato anche il marito della signora in dolce attesa. Il bambino piccolo dorme, ha visto la mamma agitata, ma forse (e per fortuna) non ha percepito appieno il pericolo.

LADRI IN CASA6

I carabinieri del comandante di Stazione, Aldo De Angelis, ora sono intorno alla casa, cercano tracce. E’ andata bene. Ma da queste parti – dicono gli abitanti – «c’è un continuo susseguirsi di furti nelle casa. Quasi tutte isolate. Anche molto isolate».

ladri in casa

incinta

LADRI IN CASA1